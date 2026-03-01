По предварительным данным опроса, 86,7% участников референдума проголосовали за принятие новой Конституции, передает BAQ.KZ.

В рамках экзитпола социологи опросили 30 тысяч граждан на выходе из 200 участков референдума во всех 20 регионах страны.

Как отмечают организаторы, результаты позволяют получить оперативную социологическую картину общественного мнения граждан, принявших участие в голосовании.

Погрешность составляет не более 1%.

Институт евразийской интеграции более 13 лет занимается проведением социологических и политологических исследований, связанных с изучением общественно-политических процессов и электорального поведения граждан.

Институт комплексных социальных исследований — Астана «Социс-А» также представил результаты экзитпола, проведенного в день республиканского референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан. Согласно данным исследования, 87,4% опрошенных граждан, принявших участие в голосовании, поддержали принятие новой Конституции. По информации института, явка на избирательных участках составила 73,8%.

По результатам экзитпола института общественной политики новую Конституцию поддержали 88,6 процента участников опроса (опросили 24 тысячи человек).

По их сведениям, явка составила - 72,1 процента.

Напомним, по данным Центральной комиссии референдума, к 20:00 явка составила 73,24% граждан, включённых в списки для голосования.

Экзитполы не являются официальными итогами голосования. Окончательные результаты референдума будут объявлены Центральной комиссией референдума после завершения подсчёта голосов.