Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме, передает BAQ.KZ.

Согласно полученным данным, общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 миллионов 482 тысячи 613 человек.

Число граждан, принявших участие в голосовании составило 9 миллионов 127 тысяч 192 человека, или 73,12 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек или 87,15 %.