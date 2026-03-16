87,15% составило число проголосовавших положительно на референдуме
Всего приняли участие в голосовании 9 миллионов 127 тысяч 192 человека.
Сегодня 2026, 22:00
Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме, передает BAQ.KZ.
Согласно полученным данным, общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 миллионов 482 тысячи 613 человек.
Число граждан, принявших участие в голосовании составило 9 миллионов 127 тысяч 192 человека, или 73,12 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек или 87,15 %.
