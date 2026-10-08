89 млн тенге штрафов и 133 приостановленные лицензии: что выявили в строительной сфере ВКО

В Восточно-Казахстанской области усилили контроль за тем, насколько законно и качественно возводятся новые объекты. Только за девять месяцев 2026 года по итогам внеплановых проверок возбуждено 284 административных производства на общую сумму 89 млн теңге.

Такие данные на брифинге в Региональной службе коммуникаций озвучил и.о. руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Самат Каирдинов.

Проверки показывают, что среди наиболее распространенных нарушений — строительство без необходимой проектной документации и несоблюдение требований к качеству работ. Именно эти нарушения могут создавать риски как для безопасности самих объектов, так и для будущих жильцов и пользователей.

Всего за девять месяцев в управление поступило 1 311 обращений от физических и юридических лиц. Из них 1 182 уже рассмотрены, еще 129 находятся в работе. Кроме того, специалисты проверили 527 уведомлений о начале строительно-монтажных работ и рассмотрели 3 049 актов ввода объектов в эксплуатацию.

Контрольные мероприятия привели и к более серьезным мерам. Действие 133 лицензий в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности приостановлено на шесть месяцев, еще девять лицензий прекращены. Нарушителям выдано 133 предписания, а 12 объектов были демонтированы.

Особое внимание специалисты уделяют жилищному строительству. В Усть-Каменогорске сейчас возводятся 34 жилых комплекса. Управление регулярно отслеживает информацию в социальных сетях, в том числе чтобы выявлять возможные нарушения законодательства о долевом участии в жилищном строительстве.

При выявлении рисков или нарушений информация доводится до жителей. Такой мониторинг позволяет предупреждать граждан о потенциально проблемных объектах и обращать внимание на соблюдение требований при привлечении средств дольщиков.

Меняется и сам подход к приемке построенных объектов. С 1 июля 2026 года в Казахстане действует новый Строительный кодекс. Одно из ключевых нововведений — обязательное участие государственных строительных инспекторов в приемке объектов в эксплуатацию с выездом непосредственно на место.

Таким образом, контроль теперь охватывает весь процесс — от начала строительства и соблюдения проектных решений до качества работ и финальной приемки объекта.

Для региона, где продолжается строительство жилья и других объектов инфраструктуры, такой подход призван сделать рынок более прозрачным, а сами объекты — безопаснее для жителей.