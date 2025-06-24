В Костанае этим летом стартовал масштабный ремонт улиц: часть из них реконструируют капитально, но основное внимание уделено среднему и текущему ремонту. Вместе с новым асфальтом подрядчики обновляют бордюры, укладывают тротуарную плитку и устанавливают современное освещение. Однако не все участки благоустраиваются гладко — некоторые дороги остаются в проблемном состоянии, вызывая справедливые вопросы у жителей.

В этом году на ремонт костанайских улиц выделено более 9 миллиардов тенге — рекордный бюджет за всю историю дорожных работ в областном центре. За эти деньги планируется привести в порядок 90 улиц — тоже абсолютный максимум. Работы идут на многих участках одновременно, но такой масштаб привёл и к неудобствам. Водители жалуются на пробки, долгие объезды и нервы, потраченные в поисках альтернативных маршрутов. Что именно не устраивает костанайцев и как продвигается самый масштабный ремонт в городе — выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Проблемная улица Сьянова

Такого масштабного обновления дорожной сети город еще не знал. При общей протяженности дорог в 423 километра и чуть более сотни улиц, практически каждый уголок Костаная оказался в зоне работ.

На многих участках уже работает тяжёлая техника: снимается старый асфальт, устанавливаются новые бордюры, обновляются тротуары. Впечатляющий фронт работ не может остаться незамеченным ни для водителей, ни для пешеходов.

О том, какие улицы попадут под капитальный, а какие — под средний или текущий ремонт, нам рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

"Касательно ремонта улиц города Костаная сообщаем, что в 2025 году планируется проведение ремонтных работ на 90 улицах. Из них 3 улицы подлежит реконструкции, 7 улиц - текущему ремонту, 80 улиц, общей протяженностью 45 километров, - среднему ремонту", - сообщила заместитель руководителя этого ведомства Жаухар Бимендина.

Глобальная реконструкция с расширением проезжей части, заменой освещения и бордюров в этом году развернётся на трёх ключевых улицах Костаная — Фролова (от проспекта Абая до улицы Баймагамбетова), Наримановской (в тех же границах) и Сьянова (от улицы Гоголя до Рабочей).

Особое внимание — улице Сьянова: работы здесь продолжаются с прошлого года и стали настоящим испытанием как для подрядчиков, так и для властей.

Изначально реконструкцию Сьяновой начали ещё в 2020 году. Победителем тендера стало ТОО "СК Алматы Строй", которое обязалось завершить работы за два года при бюджете порядка 800 миллионов тенге. Однако уже в 2021 году стройку остановили: подрядчика обвинили в серьёзном отставании от графика и нарушениях проектной документации. Заказчик — отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная — расторг контракт, после чего начались судебные разбирательства.

Главной претензией стало то, что работы велись с отклонениями от проекта и нарушением сроков. Проектно-сметную документацию разрабатывало павлодарское ТОО "ТС-Индустрия". Теперь город делает вторую попытку привести непростой участок в порядок — с новым подрядчиком и обновлённым подходом.

"Проектно-сметную документацию на проведение работ по ул. Сьяновой в Костанае мы разработали по всем требованиям и нормам, все было одобрено официальной государственной экспертизой. Никаких претензий по поводу некачественного проекта со стороны отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная к нам не поступало. Исков против нас не выдвигалось, поэтому я даже не могу предположить, по какой причине приостановился ремонт по улице Сьянова", — сообщал тогда руководитель павлодарского ТОО "ТС-Индустрия" Дамир Калиакпаров.

Когда корреспондент попытался уточнить причины приостановки реконструкции улицы Сьянова в отделе ЖКХ Костаная, в ведомстве вновь подтвердили прежнюю версию: проект, по их словам, изначально был выполнен с грубейшими нарушениями, а подрядчик серьёзно выбился из графика. Однако в суде эти аргументы не сработали — после затяжных разбирательств костанайский заказчик проиграл иск алматинской компании-подрядчику. При этом никто так и не понёс ответственности за провал проекта: виновных не нашли, наказание за простой не последовало.

Тем временем ремонт на многострадальной улице Сьянова так и не возобновили. Этот участок прочно закрепился в памяти горожан как одна из самых проблемных дорог в Костанае.

Улица долгое время оставалась перекопанной: после дождей здесь месили грязь, а зимой замёрзшая поверхность превращалась в каток. Жителям приходилось буквально пробираться через лужи и гололёд.

В отчаянии люди обратились к депутатам Костанайского областного маслихата. Народные избранники выехали на место, выслушали жалобы и пообещали взять ситуацию под личный контроль. После выяснения всех обстоятельств депутаты обнадёжили жителей: реконструкция улицы Сьянова обязательно продолжится — в 2023 году.

Однако и в 2023 году работы на улице Сьянова так и не возобновились. Как выяснилось, объект всё ещё находился на стадии проверки государственного аудита.

"Договор с предыдущим подрядчиком, ТОО "СК Алматы Строй", был расторгнут, а сама проектно-сметная документация датирована 2019 годом, — объяснил в конце прошлого года руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр Сабитов. — С тех пор цены существенно изменились, поэтому требуется перерасчёт сметы. Как только он будет готов, мы объявим новый тендер и возобновим реконструкцию. Но это точно не произойдёт в этом году".

Так улица Сьянова продолжает оставаться символом неудачных проектов и затянувшихся обещаний — с каждым годом всё больше напоминая костанайцам о том, как сложно бывает "отремонтировать дорогу".

Новый договор — новая цена

Лишь в прошлом году удалось завершить все бюрократические процедуры: пересчитать смету, заново провести тендер на разработку проектно-сметной документации и определить нового подрядчика. Победителем конкурса стало костанайское ТОО "Арвис", которое сразу приступило к реконструкции. В этом году работы на улице Сьянова продолжаются.

Однако цена вопроса за пять лет существенно изменилась. Если в 2020 году алматинская компания предлагала выполнить реконструкцию за 800 миллионов тенге, то теперь проект оценивается почти в 1,5 миллиарда. В отделе ЖКХ поясняют: рост стоимости связан не только с инфляцией, но и с расширением объема работ — в смету включили замену инженерных коммуникаций, обустройство новых тротуаров и установку современных опор освещения.

В 2024 году аким Костаная Марат Жундубаев официально заявил: реконструкция улицы Сьянова рассчитана на два года. На одном из аппаратных совещаний он не только озвучил сроки, но и несколько раз извинился перед горожанами за то, что им пришлось ждать ремонта почти пять лет.

"Мы заложили средства на два года. В этом году подрядчик завершит прокладку инженерных коммуникаций, выполнит работы по укладке брусчатки, установке освещения и так далее. Но полностью завершить проект удастся только к июлю следующего года. Поэтому прошу жителей отнестись с пониманием", — подчеркнул Жундубаев осенью 2024 года.

По его словам, в прошлом году подрядчик освоил около 300 миллионов тенге, тогда как в 2025 году предстоит потратить уже в три раза больше — порядка 1 миллиарда.

Весной 2025 года стало известно, что улица Сьянова находится под личным контролем не только у городского акима, но и у главы Костанайской области Кумара Аксакалова. Этот объект оказался в числе первых, которые он лично проинспектировал.

Отчёт о ходе работ передал инженер подрядной организации ТОО "Арвис" Владимир Аветисян. По его словам, в прошлом году под улицей было уложено 143 трубы теплотрассы — все они были подключены до начала отопительного сезона 2024 года.

"Из инженерных сетей осталось только освещение. Установим вдоль улицы 133 новые опоры. Проезжую часть расширим до 14 метров, заменим тротуары. Сейчас идут земляные работы и подготовка к укладке асфальта", — уточнил Аветисян.

Инженер подрядной организации пообещал, что полная сдача улицы Сьянова запланирована на сентябрь этого года.

Что касается двух других объектов — улиц Фролова и Наримановской, которые также попали в список реконструкций на 2025 год, — здесь работы идут без сбоев.

В отделе ЖКХ уточнили, что проезжую часть на этих улицах расширят с 11 до 14 метров, предусмотрят новые парковочные карманы. Это создаст больше пространства для проезда и стоянки автомобилей, а также поможет разгрузить транспортные потоки в районе нового жилого массива "Жана Кала".

Каирберкова, Баймагамбетова, Назарбаева

Из семи костанайских улиц, на которых в этом году запланирован текущий ремонт, особую обеспокоенность у жителей и властей вызывают три — улицы Каирбекова, Баймагамбетова и проспект Назарбаева.

Во время недавнего объезда глава региона Кумар Аксакалов подчеркнул: улица Каирбекова не ремонтировалась уже шесть лет. Из-за этого на проезжей части образовалась глубокая колея. В 2025 году за её обновление в границах улиц Лермонтова и Тәуелсіздік взялось местное ТОО "Ван". Однако, по мнению акима области, из-за сильной изношенности покрытия этих мер может оказаться недостаточно — ремонт необходимо расширить и продлить на другие участки.

"В этом году на сессии маслихата нужно рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на продолжение ремонта улицы Каирбекова до улицы Курагнской. Здесь должен быть новый сплошной асфальт", - констатировал глава региона.

Текущий ремонт улицы Баймагамбетова в этом году уже практически завершён. Однако сразу после укладки нового асфальта начали поступать массовые жалобы от горожан: дорожное покрытие вскрывают вновь — теперь для ремонта инженерных коммуникаций.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная пояснили, что под улицей пролегает большое количество изношенных сетей, требующих замены. Баймагамбетовой давно необходима комплексная реконструкция, включающая не только полную замену коммуникаций, но и расширение проезжей части. Однако в городском бюджете на этот год денег на реконструкцию не нашлось — ограничились текущим ремонтом. Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что в следующем году средства на капитальную переделку улицы нужно будет искать как минимум в областном, а возможно — и в республиканском бюджете.

Такой подход вызывает непонимание у жителей. По мнению костанайцев, целесообразнее было бы дождаться полной реконструкции, чем перекладывать асфальт поверх устаревших сетей.

"Я лично никакого смысла в этом ремонте не увидела, — возмущается жительница дома №170 по улице Баймагамбетова Вера Пыленок. — Асфальт, вроде, новый, всё красиво. Но буквально на следующий день его снова раскопали — сломался коллектор! То без холодной воды сидим, то без горячей. А нам говорят, что улицу уже отремонтировали"

Автомобилист со стажем Асхат Идрисов считает, что даже с новым асфальтом улица Баймагамбетова не претерпела заметных изменений.

"Во-первых, асфальт уложили лишь на отдельных участках. В целом улица осталась в плачевном состоянии. А ведь это одно из ключевых направлений на выезд из города. В час пик и по выходным здесь идёт плотный транспортный поток, и никакие латки такую нагрузку не выдержат. Во-вторых, возмущает то, что не учли состояние подземных коммуникаций — их ведь всё равно придётся ремонтировать уже в следующем году", — отмечает костанаец.

Горожане всё чаще говорят о нерациональности такого подхода: по их мнению, тратить бюджетные средства дважды на одну и ту же улицу — не по-хозяйски. В отделе ЖКХ парируют: полноценная реконструкция улицы Баймагамбетова требует значительных вложений, а получить финансирование из областного или республиканского бюджета пока не удалось. В связи с этим было принято решение провести хотя бы текущий ремонт, чтобы обеспечить минимальную проходимость дороги. В акимате подчёркивают: Баймагамбетова — важная транспортная артерия, полностью "оставить её без движения" было бы невозможно.

Что касается проспекта Назарбаева, то здесь планируется срезать старое покрытие с 52 тысяч квадратных метров дороги и уложить новый двухслойный щебеночно-мастичный асфальт (ЩМА). В мае подрядчик приступил к этим работам: первым этапом стала укладка ЩМА на участке от улицы Каирбекова до улицы Камшат Доненбаевой.

Метод ЩМА

Применение щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) в ремонте костанайских дорог — ещё один болезненный вопрос, который регулярно вызывает волну возмущения среди жителей. Сам по себе метод известен давно: был разработан в 1960-х годах в ФРГ и считается особенно эффективным для участков с высокой транспортной нагрузкой. Щебень смешивается с битумной мастикой, образуя особо прочное покрытие. В теории — идеальный вариант для оживлённых городских магистралей.

Однако на практике костанайцы всё чаще ставят под сомнение целесообразность использования ЩМА. Горожане указывают, что технология устарела, и в мире уже есть более современные методы укладки асфальта. К тому же "повышенная прочность" вызывает сомнения: достаточно вспомнить недавний случай с проспектом Абая — там свежеуложенное покрытие методом ЩМА начало деформироваться почти сразу после завершения работ. После этого жители начали массово обращаться в акимат с просьбой отказаться от применения этой технологии.

В отделе ЖКХ Костаная такие опасения называют преждевременными. Там подчёркивают, что проблема на проспекте Абая — скорее исключение, чем правило, и связана с ошибками конкретного подрядчика, а не с самим методом. В ведомстве настаивают: при грамотной укладке и соблюдении технологий ЩМА обеспечивает качественное и долговечное покрытие.

"Методом щебеночно-мастичного асфальтирования сделаны улицы Уральская, Воинов-Интернационалистов, Арыстанбекова. В этом году ремонт улиц таким методом идет на проспекте Назарбаева и улице Каирбекова. И только на проспекте Абая он зарекомендовал себя не лучшим образом, действительно, появилась колея. Мы проконсультировались с разными специалистами и выяснили, что скорее всего, метод ЩМА дал сбой из-за большой нагрузки на дорогу. Ежедневно по проспекту Абая ездят не менее 30 000 машин", - заверили в отделе акимата Костаная.

Чтобы разобраться, почему свежеуложенное покрытие на проспекте Абая начало деформироваться почти сразу после ремонта, в акимате даже провели специальное исследование. Как пояснили в отделе ЖКХ, ПТ и АД Костаная, был организован подсчёт пропускной способности дороги. Результат впечатлил — по проспекту ежедневно проходит не менее 30 тысяч автомобилей. Это неудивительно: Абая — главная транспортная артерия города, ведущая к выезду из областного центра.

Тем не менее такое объяснение не убедило многих костанайцев. По их мнению, если ЩМА позиционируется как сверхпрочный метод укладки, рассчитанный как раз на участки с высокой нагрузкой, то почему он не справляется с основным проспектом города?

"Если уж здесь покрытие дало сбой, что тогда говорить о других улицах?" — недоумевают горожане.

В отделе ЖКХ признали, что назвать точную причину "вздутия" асфальта не могут. Утешили лишь тем, что дорога по-прежнему находится на гарантии у подрядчика, выполнявшего ремонт в прошлом году.

"Колейность на проспекте Абая в этом году устраним за свой счёт. Гарантийный срок ещё не истёк", — подтвердил заместитель руководителя компании Валентин Шиляев.

Жителям остаётся только надеяться, что подрядчик сдержит своё обещание и больше асфальт не "поплывёт".

9 миллиардов не дают покоя..

В отделе ЖКХ акимата Костаная уточнили, что из выделенных в этом году 9,1 миллиарда тенге средства пойдут не только на ремонт 90 улиц, но и на благоустройство 49 дворов, а также перепланировку 17 перекрёстков. Из них 10 будут расширены, а на семи — впервые появятся правоповоротные съезды для удобства автомобилистов.

Под перестройку попали такие важные узлы, как:

— проспект Аль-Фараби — ул. Чехова — ул. Тәуелсіздік,

— ул. Тәуелсіздік — ул. Бородина,

— пр. Абая — пр. Аль-Фараби,

— ул. Тәуелсіздік — ул. Каирбекова,

— ул. Тәуелсіздік — ул. Алтынсарина,

— ул. Уральская — новая дорога,

— пр. Назарбаева — ул. Майлина,

— ул. Победы — ул. Дзержинского,

— пр. Тәуелсіздік — ул. Дзержинского,

— ул. Карбышева — ул. Челябинская (район АвтоЦОНа),

— ул. Станционная — новая дорога,

— пр. Абая — ул. Гоголя,

— ул. Каирбекова (район магазина "Солнечный"),

— ул. Каирбекова — ул. Назарбаева,

— ул. Баймагамбетова — ул. Гагарина,

— ул. Баймагамбетова — ул. Баумана,

— ул. Победы — ул. Бородина.

Большинство из этих перекрёстков расположено в центральной части города, поэтому масштабные работы на них существенно осложнили передвижение. Жители жалуются на неудобства: многие автобусы изменили маршруты, привычные остановки оказались вне зоны доступа.

В городском акимате просят костанайцев отнестись с пониманием: все неудобства временные, а результатом станет более комфортная и безопасная городская среда.

Не видели ремонта по полвека

Жителей Костаная возмущает не только то, как проходят ремонты на улицах, включённых в план этого года, но и то, как эти улицы отбираются для реконструкции. По их словам, приоритет зачастую отдается центральным участкам, в то время как окраины десятилетиями остаются без внимания. Многие дороги, особенно в северной и западной частях города, не видели ремонта с советских времён.

Например, улицы Краснопартизанская, Кооперативная и Сибирская, расположенные в северной части Костаная, последний раз ремонтировались ещё в 1980 году, а по данным акимата — и вовсе только один раз. Улицы Баймагамбетова и Уральская в этом же районе не обновлялись с 1970 года. Аналогичная ситуация наблюдается и на западе города: улицы Дощанова (вблизи лога Абильсай), Джамбула и Каирбекова также давно пришли в упадок. Подъездные пути к промышленным зонам по улице Карбышева, а также улицы Жуковского, Достык и Челябинская не видели дорожной техники уже полвека.

В акимате Костаная заверили, что ремонт на некоторых из этих улиц всё же запланирован — но лишь на небольших участках и преимущественно в формате текущего или среднего ремонта. Капитальное обновление в 2025 году не предусмотрено ни для одной из них. Такой подход и вызывает у горожан непонимание.

"Живу на этой улице уже 60 лет. Здесь родилась, здесь жили мои родители. С тех пор, как асфальт положили в советское время, его больше никто не трогал. Вернее, сейчас уже и трогать нечего — вот, посмотрите, что от него осталось", — показывает разрушенную дорогу жительница улицы Краснопартизанской Антонина Гончар.

Горожане задаются вопросом: почему приоритет не отдается улицам, которые ждут ремонта полвека? Почему благоустройство касается преимущественно центра, тогда как окраины буквально теряют статус городских дорог?

Ямы, отсутствие асфальта и другие "прелести" неремонтируемых десятилетиями дорог — привычная картина не только на окраинах, но и на многих второстепенных улицах Костаная. Впервые на это открыто обратил внимание ещё бывший аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который возглавлял регион с 2015 по 2020 год. Он тогда признал: состояние некоторых улиц города вызывает у него стыд перед жителями.

В качестве выхода он предложил использовать метод холодного ресайклирования — технологию, при которой оставшийся старый асфальт полностью снимается, перемалывается, затем смешивается с битумом и превращается в прочную основу нового покрытия. За пять лет при Мухамбетове таким способом удалось обновить около 150 улиц, многие из которых десятилетиями оставались без асфальта.

Однако в последние годы разговоров о ресайклинге стало меньше, как и самих работ. Старейшие городские трассы снова оказались за пределами внимания. Тем не менее, с учётом рекордного финансирования на дороги в 2025 году — 9,1 миллиарда тенге — у горожан остаётся надежда: хотя бы часть улиц, которые не видели ремонта со времён СССР, наконец-то дождутся обновления.

А что по области?

Ещё один участок дороги, вызвавший в этом году бурные споры среди костанайцев, находится не в самом городе, но в непосредственной близости от него — это трасса Костанай–Рудный. Город горняков расположен всего в 32 километрах от областного центра, и при хорошем покрытии дорога занимает не больше получаса. Маршрут крайне популярен: по нему ежедневно курсируют автобусы, такси и частный транспорт.

Весной этого года жители были шокированы новостью: участок до Рудного стал платным. Особенно остро возмущение вызвал тот факт, что к моменту введения оплаты ремонт дороги даже не начинался.

Позже на 32-километровом отрезке всё же начались работы по среднему ремонту. Однако плата за проезд сохранялась — что лишь подлило масла в огонь. В ответ на общественное недовольство в Казахстанском филиале АО "КазАвтоЖол" пояснили: в мае Министерство транспорта РК инициировало предложение о временной отмене оплаты на период ремонта. После прохождения всех процедур и подписания документов, сбор платы за проезд по трассе Костанай–Рудный был официально приостановлен.

Что касается ремонта автотрасс по Костанайской области, то в этом году работы ведутся практически на всех ключевых направлениях. На модернизацию и восстановление дорог республиканского значения выделено беспрецедентно крупное финансирование — 47 миллиардов тенге. Для сравнения: в 2024 году на аналогичные цели было направлено лишь 18,2 миллиарда — почти в три раза меньше.

Как сообщили в Казахстанском филиале АО "КазАвтоЖол", почти 50 миллиардов тенге пойдут на обновление порядка 400 километров республиканских трасс, проходящих по территории области. Помимо самих дорог, средства охватывают ремонт мостов и подъездных путей к ряду населённых пунктов.

Одним из ключевых объектов стала реконструкция моста на 211-м километре трассы Костанай – Аулиеколь – Сурган, вблизи посёлка Октябрьское. Работы на переправе начались ещё в прошлом году и ведутся поэтапно. На обновление моста республиканского значения выделили около 1 миллиарда тенге. По информации подрядчиков, бетонирование опор уже завершено, и завершить реконструкцию планируют летом этого года.

Крупные работы пройдут и на юге области. В этом году стартует капитальный ремонт системы водоотведения на участке трассы от Аркалыка в сторону границы с Улытауской областью. В рамках проекта заменят 54 водопропускные трубы. На эти цели выделено 6,5 миллиарда тенге. Работы распределили между двумя подрядными организациями, поэтому всю систему разделили на два отдельных участка.

Отдельное внимание — подъездным путям. На их ремонт в Костанайской области в 2025 году выделили рекордные 38 миллиардов тенге — самый крупный бюджет по этому направлению среди всех регионов Казахстана. За эти средства планируется привести в порядок более 80 подъездных дорог к сельским населённым пунктам, промышленным зонам и важным социальным объектам.

Нуждаются больше всего

В перечень приоритетных автодорог Костанайской области, остро нуждающихся в ремонте в 2025 году, вошло сразу несколько участков регионального и межобластного значения. На их реконструкцию выделены значительные средства, однако темпы выполнения работ пока остаются неравномерными.

Наиболее масштабные проекты:

Участок от посёлка Бестобе до границы с Актюбинской областью (85 км) — один из самых проблемных. На его реконструкцию направлено 8,9 млрд тенге, но на сегодняшний день работы завершены лишь на 15%.

Дорога от посёлка Сарыколь до границы с Северо-Казахстанской областью (27,1 км) ремонтируется за 2,4 млрд тенге, готовность — около 25%.

Участок от города Тобол через Новонежинку до Аманкарагай (17,3 км) — 2,3 млрд тенге, работы идут в плановом режиме.

Участок от п. Тюнтюгур до границы с Акмолинской областью (22 км) — 2,6 млрд тенге.

Трасса от Денисовки до Тавриченко (28,5 км) обойдётся бюджету в 2,9 млрд тенге.

Участок от п. Карабалык до поворота на п. Магнай (36,9 км) ремонтируют за 4,4 млрд тенге.

Трасса от Житикары до п. Мюктиколь (44 км) — 4,8 млрд тенге, один из самых дорогих проектов в списке.

Участок от п. Сатай до границы СКО (16,4 км) — 2,2 млрд тенге, здесь работы продвинулись быстрее и уже выполнены почти на 50%.

Все эти проекты входят в общую стратегию по модернизации ключевой транспортной инфраструктуры региона. Несмотря на ощутимые вложения, на ряде участков подрядчики отстают от графика, что вызывает обеспокоенность у местных жителей и властей.

В этом году на трёх ключевых участках дорог республиканского значения в Костанайской области установят пять новых автоматических автовесов, которые будут фиксировать перегруз на крупногабаритном транспорте. Мера направлена на сохранение дорожного покрытия и повышение безопасности движения.

— Два комплекта установят на трассе Костанай – Узынколь – Троебратное,

— ещё два — на автодороге Костанай – Денисовка,

— пятый — на участке Костанай – Сарыколь.

Все перечисленные трассы были капитально отремонтированы в последние годы, и теперь на них приходит очередь внедрения интеллектуальных транспортных систем. Однако в эксплуатацию новое оборудование поступит только в следующем году — после завершения всех процедур по подключению автоматизированных измерительных комплексов.

В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации (ПСД) для этих целей. Подключение автовесов станет частью единой системы контроля за движением грузового транспорта в регионе.

В целом масштаб дорожных работ в Костанае и по всей области в этом году беспрецедентен. Ремонт охватывает не только проезжую часть, но и давно забытые элементы городской инфраструктуры — пешеходные зоны, бордюры, освещение и инженерные сети. Конечно, не все переделки проходят гладко: некоторые вызывают у горожан справедливое недовольство — будь то из-за затянутости сроков, качества исполнения или спорных приоритетов. Однако власти уверяют: все временные неудобства — ради будущего комфорта. Осталось дождаться, сдержат ли они слово. Если да, уже к осени Костанай может существенно преобразиться.

Фото: Аскара Кенжетаева