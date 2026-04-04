По итогам 2025 года в Атырауской области завершено строительство 55 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, передает BAQ.KZ.

Наибольшее количество проектов реализовано в сфере образования. В течение года завершено строительство 9 школ общей вместимостью 8 600 ученических мест, расположенных в городе Атырау и районах области. Это позволило снизить нагрузку на действующие учебные заведения. Также завершено строительство 3 детских садов на 330 мест, что расширило доступ к дошкольному образованию, в том числе в сельской местности. Кроме того, завершено строительство 2 школ искусств общей вместимостью 400 мест.

В сфере здравоохранения в 2025 году завершено строительство 8 объектов, направленных прежде всего на повышение доступности медицинской помощи в сельских населённых пунктах. В области завершено строительство фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, а также двух врачебных амбулаторий в городе Атырау на 25 посещений каждая. Новые объекты позволят жителям получать первичную медицинскую помощь ближе к месту проживания.

В сфере культуры завершено строительство 10 объектов. В населённых пунктах области построены новые дома культуры, что создаёт условия для проведения культурных мероприятий, развития творческих коллективов и организации досуга жителей.

Развитие спортивной инфраструктуры также стало одним из приоритетов. В 2025 году завершено строительство 23 спортивных объектов — современных спортивных комплексов и спортивных площадок, доступных для детей, молодёжи и взрослого населения. Проекты реализованы как в городе Атырау, так и в районах области.

Кроме того, в 2026 году в регионе планируется завершить строительство ещё 57 социальных объектов, что позволит продолжить системное развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни населения.