Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционная реформа придала мощный импульс политической модернизации страны, усилила роль Парламента и повысила ответственность Правительства, передаёт BAQ.KZ.

"В конечном счете, конституционная реформа придала мощный импульс процессу политической модернизации. Усилилась роль Парламента, возросла ответственность Правительства. Произошло перераспределение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти", — отметил глава государства.

По его словам, по новым правилам были проведены выборы Президента, Сената, Мажилиса и маслихатов, в представительные органы пришли граждане с разными политическими взглядами, а также независимые кандидаты.

90% депутатов маслихатов всех уровней избраны по одномандатным округам.

Все сельские акимы избраны на прямых выборах, большинство из них ранее не работали на госслужбе.

С этого года граждане получили возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подобная практика является беспрецедентной для Центральной Азии и отражает концепцию "Слышащего государства".

"Наши граждане стали активнее участвовать в процессе принятия решений, касающихся жизни государства. Все преобразования в стране осуществляются во имя народа и будущих поколений", - сказал Президент, поблагодарив казахстанцев за участие в реформах.

Глава государства отметил, что действующая Конституция стала фундаментом кардинальной модернизации, направленной на построение передового и правового государства.