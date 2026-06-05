Триллион тенге инвестиций и новые заводы: что показали Премьер-министру в СКО

В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов посетил специальную экономическую зону Qyzyljar и ознакомился с реализуемыми инвестиционными проектами в сферах пищевой промышленности, машиностроения и глубокой переработки сырья.

По данным акимата региона, по итогам 2025 года в область привлечено 609 млрд тенге инвестиций. За последние два года объем инвестиций в основной капитал почти удвоился. В рамках Общенационального пула в регионе реализуются 64 проекта на сумму 1,1 трлн тенге с созданием более 10,3 тыс. рабочих мест.

СЭЗ Qyzyljar остается одним из ключевых промышленных центров региона. Здесь на восьми субзонах работают 21 участник. На каждый тенге бюджетных вложений приходится около 8 тенге частных инвестиций. Также ведется работа по созданию мультимодального логистического хаба на базе аэропорта "Кызылжар".

В рамках визита Премьер-министр ознакомился с деятельностью ряда предприятий, включая деревообрабатывающий завод Nord Panels, производство подъемно-транспортного оборудования KazCrane Engineering, грибную ферму Eco Glade и предприятие Бейкертон.

Компания Nord Panels инвестировала около 11 млрд тенге в запуск производства ламинированной фанеры и ДСП. Предприятие, работающее с 2024 года, создало 300 рабочих мест и выпускает до 50 тыс. кубометров продукции в год, поставляя ее на внутренний рынок и экспорт.

Проект KazCrane Engineering предусматривает выпуск мостовых и козловых кранов грузоподъемностью до 500 тонн. Производственная мощность составит до 150 единиц в год. Объем инвестиций – 4 млрд тенге. Запуск предприятия запланирован на сентябрь–октябрь 2026 года, будет создано до 300 рабочих мест. Основной рынок сбыта – Казахстан и страны ЕАЭС и Центральной Азии. Также рассматривается участие в проектах по строительству первой АЭС в Казахстане.

Грибная ферма Eco Glade, введенная в эксплуатацию в декабре 2025 года, производит до 2,4 тыс. тонн грибов и 4 тыс. тонн компоста в год. Объем инвестиций составляет 11,3 млрд тенге. Предприятие обеспечивает около 25% потребления грибов в стране и внедряет цифровые системы контроля производственных процессов.

Дополнительно представлен проект расширения грибной фермы и создание Техноэкопарка "Радуга", включающего переработку отходов, производство бумаги и картонной продукции и полигон ТБО.

Проект Бейкертон по производству хлебобулочных и кондитерских изделий оценивается в 37,3 млрд тенге. Мощность предприятия составит 15 тыс. тонн продукции в год, будет создано около 380 рабочих мест. Запуск запланирован на июль 2026 года.

По итогам визита Олжас Бектенов отметил, что государственная поддержка должна давать конкретный экономический эффект в виде инвестиций, рабочих мест и новых производств. Он поручил госорганам и акимату региона продолжить сопровождение действующих и новых инвестпроектов.

Ранее Бектенов поручил усилить контроль за условиями труда и промышленной безопасностью.