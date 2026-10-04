90 кг наркотиков нашли в пчелиных ульях в Турции
По факту задержаны три человека.
4 Октября 2026, 20:54
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4 Октября 2026, 20:544 Октября 2026, 20:54
257Фото: Pixabay.com
В районе Хаккари на юго-востоке Турции в ульях с живыми пчелами обнаружили 91,1 кг наркотических средств. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МВД.
Согласно информации, операция была проведена сотрудниками Управления полиции в координации с местным подразделением Генеральной прокуратуры.
Так, в ходе досмотра подозрительной фуры в ящиках с ульями живых пчел были обнаружены в общей сложности 91,1 кг наркотических средств.
Расследование по делу продолжается.
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