90 кг наркотиков нашли в пчелиных ульях в Турции

В районе Хаккари на юго-востоке Турции в ульях с живыми пчелами обнаружили 91,1 кг наркотических средств. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МВД.

Согласно информации, операция была проведена сотрудниками Управления полиции в координации с местным подразделением Генеральной прокуратуры.

Так, в ходе досмотра подозрительной фуры в ящиках с ульями живых пчел были обнаружены в общей сложности 91,1 кг наркотических средств.

Расследование по делу продолжается.