90-летняя жительница Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро
Женщина регулярно участвовала в лотерее с 2019 года.
Сегодня 2026, 05:32
Фото: Pixabay.com
В Германии 90-летняя жительница Берлина стала обладательницей крупного выигрыша в социальной лотерее. Пенсионерка получила 1,5 млн евро — максимальный приз, предусмотренный условиями розыгрыша, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
О своем выигрыше она узнала вскоре после того, как отметила 90-летний юбилей.
Особенность этой лотереи заключается в том, что часть средств направляется не только на выплату призов, но и на поддержку социальных проектов в Германии — в том числе для пожилых людей, беженцев и людей с ограниченными возможностями.
По данным издания rbb, в предыдущие годы благодаря лотерее было распределено около 70 млн евро на реализацию 400 социальных инициатив по всей стране.
Немецкие СМИ назвали выигрыш берлинской пенсионерки «сенсацией», отметив, что столь крупный приз в столь почтенном возрасте становится редким событием.
Самое читаемое
- Казахстан отказался от строительства ГПЗ на Карачаганаке с участием Shell и Eni
- Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер