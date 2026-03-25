В Германии 90-летняя жительница Берлина стала обладательницей крупного выигрыша в социальной лотерее. Пенсионерка получила 1,5 млн евро — максимальный приз, предусмотренный условиями розыгрыша, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

О своем выигрыше она узнала вскоре после того, как отметила 90-летний юбилей.

Особенность этой лотереи заключается в том, что часть средств направляется не только на выплату призов, но и на поддержку социальных проектов в Германии — в том числе для пожилых людей, беженцев и людей с ограниченными возможностями.

По данным издания rbb, в предыдущие годы благодаря лотерее было распределено около 70 млн евро на реализацию 400 социальных инициатив по всей стране.

Немецкие СМИ назвали выигрыш берлинской пенсионерки «сенсацией», отметив, что столь крупный приз в столь почтенном возрасте становится редким событием.