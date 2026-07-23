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90 пассажиров неисправного автобуса эвакуировали в Актюбинской области

Среди пассажиров находились граждане Республики Таджикистан, Узбекистан и Российской Федерации.

23 Июля 2026, 07:41
АВТОР
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Pixabay.com 23 Июля 2026, 07:41
23 Июля 2026, 07:41
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Фото: Pixabay.com

В Айтекебийском районе на автодороге республиканского значения спасатели оперативно эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту «Шымкент - Пермь».

В результате технической неисправности транспортного средства в безопасное место были эвакуированы 90 человек, в том числе 46 детей. 

В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, а также сотрудники ТМСП «Карабутак».

Пострадавших нет. Пассажиры автобуса были эвакуированы в кемпинг, где размещены в безопасных условиях и обеспечены всем необходимым на время ожидания дальнейшего следования.

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