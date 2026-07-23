90 пассажиров неисправного автобуса эвакуировали в Актюбинской области

В Айтекебийском районе на автодороге республиканского значения спасатели оперативно эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту «Шымкент - Пермь».

В результате технической неисправности транспортного средства в безопасное место были эвакуированы 90 человек, в том числе 46 детей.

В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, а также сотрудники ТМСП «Карабутак».

Пострадавших нет. Пассажиры автобуса были эвакуированы в кемпинг, где размещены в безопасных условиях и обеспечены всем необходимым на время ожидания дальнейшего следования.