90 пассажиров неисправного автобуса эвакуировали в Актюбинской области
Среди пассажиров находились граждане Республики Таджикистан, Узбекистан и Российской Федерации.
23 Июля 2026, 07:41
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23 Июля 2026, 07:4123 Июля 2026, 07:41
150Фото: Pixabay.com
В Айтекебийском районе на автодороге республиканского значения спасатели оперативно эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту «Шымкент - Пермь».
В результате технической неисправности транспортного средства в безопасное место были эвакуированы 90 человек, в том числе 46 детей.
В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, а также сотрудники ТМСП «Карабутак».
Пострадавших нет. Пассажиры автобуса были эвакуированы в кемпинг, где размещены в безопасных условиях и обеспечены всем необходимым на время ожидания дальнейшего следования.
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