Прокуратура Улытауского района провела проверку использования сельхозземель и выявила многочисленные нарушения. Установлено, что ряд землепользователей длительное время не применяли участки по назначению, что противоречит требованиям Земельного кодекса, передает BAQ.KZ.

В результате надзорных мероприятий в собственность государства возвращено 90 тысяч гектаров земли общей кадастровой стоимостью более 147 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре, работа по выявлению и изъятию неиспользуемых сельхозземель будет продолжена. Возвращённые участки планируется передать в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности, что соответствует задачам, поставленным Главой государства в Послании от 2 сентября 2024 года.