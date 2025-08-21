90 тыс гектаров сельхозземель изъяты у недобросовестных пользователей в Улытау
Прокуроры Улытау вернули в госсобственность земли на 147 миллионов тенге.
Сегодня, 12:58
117Фото: pixabay.com
Прокуратура Улытауского района провела проверку использования сельхозземель и выявила многочисленные нарушения. Установлено, что ряд землепользователей длительное время не применяли участки по назначению, что противоречит требованиям Земельного кодекса, передает BAQ.KZ.
В результате надзорных мероприятий в собственность государства возвращено 90 тысяч гектаров земли общей кадастровой стоимостью более 147 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре, работа по выявлению и изъятию неиспользуемых сельхозземель будет продолжена. Возвращённые участки планируется передать в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности, что соответствует задачам, поставленным Главой государства в Послании от 2 сентября 2024 года.
