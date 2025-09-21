В селе Торгай Костанайской области прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 140-летию со дня рождения великого поэта и деятеля движения "Алаш" Мыржакыпа Дулатова. В них приняли участие Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, Аким Костанайской области Кумар Аксакалов, депутаты Парламента и представители общественности, передаёт BAQ.KZ.

Одним из значимых событий в рамках празднования стал республиканский конный марафон "Ұлы дала жорығы". За 5 дней 90 всадников, представляющие 13 регионов страны, команда Ассамблеи народа Казахстана, а также сборные из Кыргызстана и России пройдут расстояние в 500 километров по Торгайской степи.

В приветственном слове Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что проведение "Ұлы дала жорығы" - это наглядное подтверждение возрождения национальных видов спорта. Он особо отметил символичность проведения конного марафона на сакральной земле Торгая, подарившей нашему народу множество выдающихся культурных и общественных деятелей, среди которых особое место занимает Мыржакып Дулатов.

"Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию национальных видов спорта. Благодаря поддержке Президента в прошлом году с успехом прошли Всемирные игры кочевников. А сейчас, в честь 140-летия Мыржакыпа Дулатова, проводится масштабное конное состязание и множество других мероприятий, которые позволяют привлечь внимание к творчеству поэта. Великий сын казахского народа и сам был большим любителем лошадей, охотником, все помнят его легендарного скакуна по кличке Алакөз. Наездникам предстоит нелегкий путь по историческим маршрутам. Желаю удачи всем участникам", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил масштабную работу государства по поддержке национальных видов спорта. В столице заложен фундамент Университета национального спорта, в Актобе открыт институт коневодства. Президентом страны в прошлом году был подписан специальный закон по сохранению и увеличению поголовья лошадей отечественных пород. В соответствии с ним начата системная работа по селекции лошадей, в том числе и знаменитой костанайской породы. Свой вклад вносит и партия "AMANAT", в том числе поддерживая такие проекты как "Ұлы дала жорығы", который проводится уже в шестой раз и вызывает большой общественный интерес.

Впервые в этом году в конном марафоне принимает участие команда "Бірлік" Ассамблеи народа Казахстана. Свой забег наездники приурочили к 30-летию АНК, которое отмечается в этом году.

В этот же день Торгай стал ареной для представительного республиканского айтыса, собравшего лучших акынов страны. Поэтическое состязание стало настоящим праздником, в ходе которого зрители смогли по-новому осмыслить наследие Мыржакыпа Дулатова.

"Айтыс – это не просто искусство слова, это зеркало нашей истории и духовности. Народ сохранил имя Мыржакыпа Дулатова в своём сердце, несмотря на все гонения и испытания. Сегодня, когда мы вновь обращаемся к его наследию, мы видим, что Торгайская земля была и остаётся важным духовным центром для нашей страны. В Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание развитию этого региона. Уверен, что у Торгайского края большое будущее и вскоре он вновь займет свое особое место в духовно-культурном возрождении нашего народа", – отметил Ерлан Кошанов.

Стоит отметить, что в рамках юбилейных мероприятий в Костанае был открыт памятник Мыржакыпу Дулатову, а в Торгае состоялась научно-практическая конференция, посвященная наследию поэта и мыслителя. Депутаты и общественники посетили музей на малой родине поэта в ауле Бидайык.