В Северо-Казахстанской области проводят взрывы льда, чтобы предотвратить подтопления, передает BAQ.kz.

Специальные работы по дроблению льда продолжаются в Айыртауском районе, рядом с селом Жақсы-Жангистау на реке Карасу, а также возле села Имантау на озере Имантау, специалисты взорвали лед на площади 900 квадратных метров.

Эти мероприятия помогают безопасно пропускать воду весной и снижают риск подтоплений населённых пунктов и повреждения инфраструктуры. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности и под контролем специалистов.