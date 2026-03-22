900 квадратных метров льда взорвали в СКО
Работы проводятся с соблюдением мер безопасности.
Сегодня 2026, 08:58
Фото: МЧС РК
В Северо-Казахстанской области проводят взрывы льда, чтобы предотвратить подтопления, передает BAQ.kz.
Специальные работы по дроблению льда продолжаются в Айыртауском районе, рядом с селом Жақсы-Жангистау на реке Карасу, а также возле села Имантау на озере Имантау, специалисты взорвали лед на площади 900 квадратных метров.
Эти мероприятия помогают безопасно пропускать воду весной и снижают риск подтоплений населённых пунктов и повреждения инфраструктуры. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности и под контролем специалистов.
