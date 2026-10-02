90,6 млн теңге на ставках: жительницу Акмолинской области осудили за азартные игры в соцсетях

Жительница Акмолинской области организовала в Instagram незаконные азартные игры, рассчитывая получить материальную выгоду, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

На протяжении года женщина размещала в социальной сети объявления и проводила азартные игры в прямом эфире. В каждой игре участвовали четыре человека, а размер ставок составлял от 100 до 2 100 теңге.

Победителем становился участник, которому выпадала карта с наивысшим номиналом. Выигрыш формировался из общей суммы ставок игроков, при этом организатор удерживала определенный процент в качестве вознаграждения.

В результате незаконной деятельности женщина получила доход на сумму свыше 90,6 млн теңге.

Суд признал ее виновной по пункту 3) части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Организация незаконного игорного бизнеса) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора города о взыскании незаконно полученного дохода.

В прокуратуре столицы напомнили, что организация азартных игр и лотерей в интернете без соответствующей лицензии является уголовным преступлением. Незаконная организация игорного бизнеса, в том числе через социальные сети Instagram и TikTok, влечет уголовную ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.