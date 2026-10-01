Токаев: Нельзя зарегулировать ИИ так, чтобы разработки и капитал уходили из Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026. Глава государства рассказал о развитии искусственного интеллекта в Казахстане и предложил новый механизм внедрения AI-разработок в реальный сектор экономики.

Президент отметил, что технологии искусственного интеллекта уже меняют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и повседневную жизнь людей. Поэтому Казахстан намерен продолжать развитие собственной технологической инфраструктуры и поддерживать перспективные проекты.

По словам Токаева, в прошлом году экспорт казахстанских IT-услуг превысил 1 млрд долларов, а отечественные цифровые решения используются более чем в 100 странах мира.

«В сфере передовых технологий нельзя останавливаться на достигнутом. Если мы стремимся сформировать мощный технологический фундамент нашей страны, то должны оказывать реальную поддержку инновационным стартап-компаниям и реализовывать передовые проекты», – сказал Президент.



Одним из новых шагов может стать создание перечня конкретных задач для искусственного интеллекта, сформированных исходя из потребностей предприятий и экономики.

На его основе Токаев предложил запустить AI Challenge, к которому смогут присоединиться команды из Казахстана и других стран. Разработки, которые покажут свою эффективность, планируется внедрять непосредственно в производство.

Отдельно Президент остановился на регулировании искусственного интеллекта. Он напомнил, что в Казахстане уже сформирован базовый правовой каркас, включающий Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс.

При этом Токаев призвал не создавать чрезмерных ограничений для технологических компаний.

«Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан – требования должны быть строгими, но не чрезмерно», – заявил Глава государства.

Еще одним приоритетом станет подготовка собственных специалистов. По словам Президента, одних дата-центров и современных технологий недостаточно для технологического прорыва. Стране нужны ученые, инженеры и предприниматели, способные создавать собственные продукты.

Особую роль в этом направлении должен сыграть Qazaq AI Research University. В университете планируется развивать модель AI+X, предполагающую применение искусственного интеллекта в конкретных сферах — промышленности, энергетике, медицине, финансах и государственном управлении.

Токаев также подчеркнул, что искусственный интеллект не должен рассматриваться как замена человеческому мышлению.