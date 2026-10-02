Казахстанцам усложнили получение онлайн-кредитов: что изменилось с 1 октября

С 1 октября 2026 года банки и микрофинансовые организации в Казахстане обязаны проводить анкетирование клиентов перед выдачей потребительских беззалоговых онлайн-займов. Заемщикам будут задавать семь вопросов. В частности, финансовые организации выяснят, кто предложил оформить кредит, самостоятельно ли человек решил занять деньги и на какие цели ему нужен заём. Также клиента спросят, ознакомился ли он с условиями договора, не оказывает ли кто-либо на него давление и не торопят ли его с оформлением кредита. Отдельно будут выяснять, советовал ли кто-нибудь скрывать получение займа от банка или родственников.

Ещё один вопрос касается звонков от людей, которые предлагают якобы «защитить деньги» или «проверить операции по счёту». Если ответы укажут на возможные действия мошенников или влияние третьих лиц, банк или МФО проведёт дополнительную проверку и предупредит клиента о рисках. После этого финансовая организация сможет выдать кредит, временно приостановить оформление или полностью отказать в займе.

Новая мера введена для защиты казахстанцев от так называемых мошеннических кредитов, когда человека убеждают оформить заём, а затем перевести деньги на счета третьих лиц. Она дополняет действующие механизмы защиты, включая биометрическую идентификацию, «период охлаждения» при оформлении крупных онлайн-займов и добровольный отказ от получения кредитов и микрокредитов.