Контрабанда на миллиарды, осетр и оружие: что пограничники нашли за месяц

Сентябрь на границе Казахстана выдался насыщенным. Пограничная служба КНБ задержала 4 138 нарушителей, из них 3 502 иностранца.

За месяц пограничники вместе с другими ведомствами пресекли 1 598 попыток незаконно переместить через границу товары и грузы на сумму свыше 2,5 млрд теңге.

В списке изъятого оказались наркотики, оружие, топливо, валюта и товары народного потребления.

По данным КНБ, 37 фактов были связаны с наркотиками. Еще 62 случая касались оружия и боеприпасов. Изъяты два травматических и два газовых пистолета, 77 единиц боеприпасов.

Отдельный массив составили горюче-смазочные материалы. Пограничники пресекли 816 таких попыток, общий объем превысил 80 тонн, стоимость составила 24,1 млн теңге.

Еще в 549 случаях через границу пытались незаконно провести товары народного потребления на сумму более 1,3 млрд теңге. Валюта фигурировала в 134 эпизодах, общая сумма превысила 1,2 млрд теңге.

На Каспии тоже было неспокойно. Пограничники пресекли 48 фактов браконьерства и изъяли 41,7 километра орудий незаконного лова.

Кроме того, у браконьеров нашли 145 осетровых общим весом 840 килограммов. Предотвращенный ущерб оценили более чем в 350 млн теңге.

По итогам месяца Пограничная служба возбудила 66 уголовных дел.

Еще 3 607 дел находятся в административном производстве. По ним уже наложили штрафы на сумму более 34 млн теңге.

Материалы по остальным фактам направили в правоохранительные и судебные органы.