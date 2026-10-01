Справка о беременности не спасла: в Актау женщину арестовали за пьяную езду
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В Актау женщина попыталась избежать 15 суток ареста после задержания за пьяную езду. В суд она принесла справку о беременности, и сначала документ действительно помог. Позже выяснилось, что справка была поддельной.
Женщину задержали полицейские за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение предусмотрены 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет.
Во время рассмотрения дела женщина предоставила медицинскую справку о беременности. Суд первой инстанции освободил ее от ареста и оставил только лишение водительских прав на 7 лет.
Справка выдержала до проверки прокуратуры
История могла закончиться на этом, но документ проверила прокуратура Актау. Там установили, что справка о беременности поддельная.
После протеста прокурора Мангистауский областной суд изменил решение первой инстанции. Женщине назначили 15 суток ареста. Лишение водительских прав сроком на 7 лет осталось в силе.
Теперь дело касается и медработника
На административном наказании история не закончилась. По фактам изготовления поддельного медицинского документа и его использования возбуждено уголовное дело по статье 385 Уголовного кодекса.
Фигурантами стали сама нарушительница и медицинский работник.
В прокуратуре напомнили об ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и за подделку документов.
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