Справка о беременности не спасла: в Актау женщину арестовали за пьяную езду

В Актау женщина попыталась избежать 15 суток ареста после задержания за пьяную езду. В суд она принесла справку о беременности, и сначала документ действительно помог. Позже выяснилось, что справка была поддельной.

Женщину задержали полицейские за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение предусмотрены 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет.

Во время рассмотрения дела женщина предоставила медицинскую справку о беременности. Суд первой инстанции освободил ее от ареста и оставил только лишение водительских прав на 7 лет.

Справка выдержала до проверки прокуратуры

История могла закончиться на этом, но документ проверила прокуратура Актау. Там установили, что справка о беременности поддельная.

После протеста прокурора Мангистауский областной суд изменил решение первой инстанции. Женщине назначили 15 суток ареста. Лишение водительских прав сроком на 7 лет осталось в силе.

Теперь дело касается и медработника

На административном наказании история не закончилась. По фактам изготовления поддельного медицинского документа и его использования возбуждено уголовное дело по статье 385 Уголовного кодекса.

Фигурантами стали сама нарушительница и медицинский работник.

В прокуратуре напомнили об ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и за подделку документов.