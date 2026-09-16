91 млн тенге субсидий и почти семь лет тюрьмы: в Актюбинской области осудили главу трех сельхозкооперативов

Руководителя сразу трех сельскохозяйственных кооперативов в Актюбинской области осудили за мошенничество с субсидиями. По данным прокуратуры, с 2023 по 2025 год через ложные сведения было получено более 91 млн тенге бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

Нарушения выявила прокуратура Мартукского района во время проверки того, как расходовались бюджетные деньги, выделенные в виде субсидий.

Следствие установило, что руководитель кооперативов «Томирис-2019», «Мартук-2030» и «Тенге-2030» в течение трех лет вносила заведомо ложные сведения и на их основании получала господдержку.

Общий ущерб государству превысил 91 млн тенге. В прокуратуре квалифицировали его как особо крупный.

После проверки были зарегистрированы уголовные дела по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса. Эта норма касается мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

После завершения расследования дело передали в Мартукский районный суд.

Суд признал женщину виновной и назначил 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Ей также запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

При этом отбывать наказание сразу она не будет. Из-за наличия малолетних детей исполнение приговора отсрочено.

В прокуратуре уточнили, что дело стало результатом проверки законности и целевого расходования бюджетных средств в аграрной сфере.