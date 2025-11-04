91 нарушение за несколько месяцев совершил водитель в Таразе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Таразе на проспекте Жамбыла полицейские остановили автомобиль Chevrolet Cobalt, водитель которого за несколько месяцев совершил рекордное количество нарушений — 91 раз нарушил правила дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина неоднократно превышал скорость и игнорировал требования ПДД, став настоящей угрозой для безопасности на дорогах.
Выявить нарушителя удалось благодаря интеллектуальной системе "Қорғау", которая значительно повышает эффективность автоматического контроля за движением транспорта. Система фиксирует нарушения в цифровом формате и помогает правоохранителям оперативно реагировать на повторные правонарушения, сокращая риск аварий и обеспечивая безопасность участников дорожного движения.
Автомобиль нарушителя был водворен на специализированную стоянку, а сам водитель теперь может рассчитывать на привлечение к ответственности за многократные нарушения. Эксперты подчеркивают, что цифровизация и внедрение современных технологий становятся ключевыми инструментами для профилактики аварий и повышения дисциплины на дорогах.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- Синоптики предупреждают казахстанцев о резком похолодании
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды