В Таразе на проспекте Жамбыла полицейские остановили автомобиль Chevrolet Cobalt, водитель которого за несколько месяцев совершил рекордное количество нарушений — 91 раз нарушил правила дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина неоднократно превышал скорость и игнорировал требования ПДД, став настоящей угрозой для безопасности на дорогах.

Выявить нарушителя удалось благодаря интеллектуальной системе "Қорғау", которая значительно повышает эффективность автоматического контроля за движением транспорта. Система фиксирует нарушения в цифровом формате и помогает правоохранителям оперативно реагировать на повторные правонарушения, сокращая риск аварий и обеспечивая безопасность участников дорожного движения.

Автомобиль нарушителя был водворен на специализированную стоянку, а сам водитель теперь может рассчитывать на привлечение к ответственности за многократные нарушения. Эксперты подчеркивают, что цифровизация и внедрение современных технологий становятся ключевыми инструментами для профилактики аварий и повышения дисциплины на дорогах.