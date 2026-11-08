9100 нарушений пожарной безопасности обнаружили в домах жителей ВКО
В домах устанавливают датчики угарного газа.
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Во время осенне-зимнего отопительного сезона спасатели проводят массовые профилактические рейды и подворовые обходы, чтобы предотвратить пожары и отравления угарным газом.
Всего в Восточно-Казахстанской области с начала отопительного периода было проведено порядка 27 000 обходов жилых домов. В ходе которых даны разъяснения владельцам домов о правилах безопасной эксплуатации печного отопления и электроприборов.
В рамках рейдов в домах обнаружено свыше 9100 нарушений правил пожарной безопасности, из них более 5000 связаны с печным отоплением. Благодаря своевременной профилактике сотрудников ДЧС ВКО устранено жителями 1959 нарушений.
Спасатели особое внимание уделяют домам, где проживают многодетные семьи, одиноко проживающие пожилые граждане и лица с инвалидностью, где устанавливают датчики угарного газа. В текущем году установлено уже 1000 сигнализаторов.
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