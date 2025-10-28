92-летний президент Камеруна переизбран на восьмой срок
Самый пожилой лидер мира вновь сохранил власть.
Президент Камеруна Поль Бийя, которому исполнилось 92 года, вновь переизбран на пост главы государства. По данным Конституционного суда страны, он получил 53,66% голосов избирателей, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Бийя руководит Камеруном с 1982 года и теперь начнёт свой восьмой президентский срок, сроком на семь лет.
Выборы прошли 12 октября, а официальные результаты были объявлены спустя две недели. Избирательная комиссия заявила, что голосование проходило в спокойной обстановке.
По информации СМИ, в ходе предвыборной кампании Бийя провёл всего один митинг, а часть времени находился в Европе с частным визитом. Отсутствие главных конкурентов и разобщённость оппозиции сделали переизбрание действующего лидера фактически формальностью.
Поль Бийя считается самым возрастным действующим главой государства в мире, оставаясь у власти уже более четырёх десятилетий.
