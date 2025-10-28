Президент Камеруна Поль Бийя, которому исполнилось 92 года, вновь переизбран на пост главы государства. По данным Конституционного суда страны, он получил 53,66% голосов избирателей, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Бийя руководит Камеруном с 1982 года и теперь начнёт свой восьмой президентский срок, сроком на семь лет.

Выборы прошли 12 октября, а официальные результаты были объявлены спустя две недели. Избирательная комиссия заявила, что голосование проходило в спокойной обстановке.

По информации СМИ, в ходе предвыборной кампании Бийя провёл всего один митинг, а часть времени находился в Европе с частным визитом. Отсутствие главных конкурентов и разобщённость оппозиции сделали переизбрание действующего лидера фактически формальностью.

Поль Бийя считается самым возрастным действующим главой государства в мире, оставаясь у власти уже более четырёх десятилетий.