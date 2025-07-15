92-летний президент Камеруна вновь баллотируется на выборы
Поль Бийя находится у власти с 1982 года и неоднократно подвергался критике за авторитарные методы управления.
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Старейший действующий глава государства в мире, 92-летний президент Камеруна Поль Бийя объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут 12 октября. Об этом он сообщил на своей официальной странице в X, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
"Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах. Моя решимость служить Камеруну столь же велика, как и вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - написал Бийя.
Поль Бийя находится у власти с 1982 года и неоднократно подвергался критике за авторитарные методы управления. В 2008 году он отменил ограничение по числу президентских сроков, открыв себе путь к бессрочному переизбранию. На прошлых выборах в 2018 году он набрал более 71% голосов, несмотря на заявления оппозиции о нарушениях.
Потенциальная победа Бийи на октябрьских выборах позволит ему сохранить власть почти до столетнего возраста. Тем временем в самой Камерунской народно-демократической партии (CPDM) с начала года усилились призывы к его повторному выдвижению.
Однако оппозиция и представители гражданского общества считают, что затянувшееся правление тормозит развитие страны. Два бывших соратника Бийи уже покинули правящую коалицию и собираются участвовать в выборах как независимые кандидаты.
Бийя стал президентом после ухода в отставку первого главы Камеруна - Ахмаду Ахиджо, который покинул пост по состоянию здоровья в 1982 году после 22 лет правления.
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