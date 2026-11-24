Наиболее высокую оценку развитию Казахстана даёт молодёжь. Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет 95,1% считают, что страна движется в правильном направлении. При этом независимость остаётся одной из главных ценностей для представителей всех поколений, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на результаты исследования Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК.

Как казахстанцы оценивают развитие страны

Согласно результатам опроса, 93% респондентов положительно оценивают направление развития Казахстана. Такая оценка преобладает во всех основных социально-демографических группах.

Наиболее высокие оценки получили государственные меры по укреплению единства общества и верховенства закона, развитию культуры, образования и науки.

Исследование также показало, что независимо от возраста участники опроса называют независимость важнейшей личной ценностью.

Слышит ли государство своих граждан

Исследователи обнаружили связь между оценкой развития страны и тем, насколько, по мнению граждан, государство прислушивается к их проблемам.

Большинство респондентов, считающих, что государство слышит граждан и реагирует на их запросы, положительно оценивают и общий курс развития Казахстана.

Реализацию принципа «Слышащего государства» положительно оценили 82,4% опрошенных.

Наиболее высокий показатель зафиксирован среди молодёжи от 18 до 29 лет – 89,6%. Среди респондентов старше 61 года он составил 77,6%.

Кого и когда опрашивали

Исследование проводилось по заказу КИСИ с 5 октября по 5 ноября 2026 года.

В опросе приняли участие 8 105 человек старше 18 лет из всех 17 областей Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента. При обработке результатов учитывались численность населения регионов и пол респондентов.