93 кг марихуаны нашли в бочках в гараже у жителя Усть-Каменогорска
Подозреваемый помещён в ИВС.
Сегодня 2026, 03:25
116Фото: ДП ВКО
В Усть-Каменогорске полицейские при поддержке областной прокуратуры пресекли деятельность по хранению крупной партии наркотиков, передает BAQ.kz.
В ходе расследования был установлен 27-летний местный житель, который, по данным следствия, был причастен к незаконному обороту наркотических веществ.
При обыске его гаража сотрудники полиции обнаружили крупный «склад» наркотиков. Там находились две коробки с растительным веществом, шесть пластиковых бочек по 120 литров, заполненных примерно наполовину, а также ещё три бочки с остатками вещества. Кроме того, были найдены упаковочные материалы, которые могли использоваться для фасовки и дальнейшего сбыта.
Экспертиза показала, что изъятое вещество — это высушенная марихуана. Общий вес составил более 93 килограммов, что относится к особо крупному размеру.
Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.
