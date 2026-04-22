93 кг марихуаны нашли в бочках в гараже у жителя Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске полицейские при поддержке областной прокуратуры пресекли деятельность по хранению крупной партии наркотиков, передает BAQ.kz.

В ходе расследования был установлен 27-летний местный житель, который, по данным следствия, был причастен к незаконному обороту наркотических веществ.

При обыске его гаража сотрудники полиции обнаружили крупный «склад» наркотиков. Там находились две коробки с растительным веществом, шесть пластиковых бочек по 120 литров, заполненных примерно наполовину, а также ещё три бочки с остатками вещества. Кроме того, были найдены упаковочные материалы, которые могли использоваться для фасовки и дальнейшего сбыта.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — это высушенная марихуана. Общий вес составил более 93 килограммов, что относится к особо крупному размеру.

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.