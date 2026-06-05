Бибисара Асаубаева досрочно выиграла престижный турнир Norway Chess

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей женского турнира Norway Chess 2026. Титул она обеспечила себе досрочно, за один тур до завершения престижных соревнований в столице Норвегии.

В девятом туре супертурнира в Осло Бибисара Асаубаева сыграла вничью с украинской шахматисткой Анной Музычук. Этот результат позволил представительнице Казахстана сохранить лидерство и гарантировать себе итоговую победу независимо от исхода заключительного тура.

Таким образом, Асаубаева стала чемпионкой Norway Chess 2026 среди женщин, подтвердив статус одной из сильнейших шахматисток мира.

Один из самых престижных турниров

Norway Chess считается одним из самых сильных и престижных шахматных турниров современности. Ежегодно соревнования собирают ведущих гроссмейстеров мира и входят в число наиболее ожидаемых событий международного шахматного календаря.

Победа на таком турнире стала очередным крупным достижением в карьере казахстанской спортсменки и важным успехом для отечественной шахматной школы.

Новая яркая страница в карьере

В последние годы Бибисара Асаубаева стабильно входит в число лидеров мировых женских шахмат и регулярно демонстрирует высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях.

Триумф в Осло стал ещё одним подтверждением её высокого класса и способности бороться за самые престижные титулы на мировой арене.