На 2025–2026 учебный год государством выделено 93 тысяч образовательных грантов. Из них 77 084 гранта направлены на обучение в бакалавриате, 13 229 — в магистратуре и 2 919 — в докторантуре. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Об этом сообщили предствители МНВО РК на площадке СЦК, сообщает BAQ.KZ.

За последние пять лет размер стипендии студентов бакалавриата увеличен в два раза и сегодня составляет 52 372 тенге. По педагогическим направлениям стипендия достигает 84 тысяч тенге. Одновременно существенно расширены социальные и целевые механизмы поддержки.

В ведомстве отмечают, что дополнительные гранты предусмотрены для кандасов, лиц с особыми образовательными потребностями, а также молодежи, проходящей срочную воинскую службу.

Отметим, в системе высшего образования Казахстана подготовку кадров осуществляют 127 организаций, включая отечественные вузы, филиалы зарубежных университетов, научные центры и институты. Обучение ведется более чем по 8,5 тыс. образовательных программ. В том числе 4 226 программ реализуются на уровне бакалавриата, 3 410 — в магистратуре и резидентуре, 931 программа — в докторантуре, еще 26 программ относятся к педагогической переподготовке.

За последний год актуализировано 85 процентов образовательных программ с учетом профессиональных стандартов. В 2025 году в Реестр включены 727 новых программ, обновлены 5 607 программ с учетом требований рынка труда. Вузы последовательно переходят от "знаниевой" модели обучения к компетентностной, усиливая практическую направленность подготовки и ориентируясь на запросы экономики.