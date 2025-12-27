В 2025 году в республике впервые запущена национальная платформа непрерывного профессионального развития педагогов "Ұстаз", обеспечившая переход аттестации в полностью цифровой формат. В течение года через платформу на присвоение квалификационных категорий подали заявления 93,1 тыс. педагогов, передаёт BAQ.KZ.

Платформа автоматически интегрирует данные из государственных информационных ресурсов. Сведения о месте работы, стаже, уровне образования и профессиональных достижениях педагогов формируются в едином цифровом профиле, что позволило исключить бумажный документооборот и повысить прозрачность аттестационного процесса.

В автоматизированном формате аттестация проводилась по квалификационным категориям "педагог-модератор" и "педагог-эксперт".

По данным министерства просвещения, на сегодняшний день в системе среднего образования работают 104 999 "педагогов", 126 688 "педагогов-модераторов", 95 438 "педагогов-экспертов", 82 632 "педагога-исследователя" и 2 973 "педагога-мастера".

По сравнению с предыдущим годом доля педагогов-модераторов увеличилась на 7%, педагогов-экспертов на 2%, педагогов-исследователей на 1%.

Национальная платформа "Ұстаз" используется как инструмент поддержки непрерывного профессионального развития педагогов и принятия управленческих решений на основе объективных данных.