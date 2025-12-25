Бюро национальной статистики опубликовало показатели, характеризующие индекс качества жизни в Казахстане в 2024 году в соответствии с методологией Организации экономического сотрудничества и развития – Better Life Index, передает BAQ.KZ.

Он отражает показатели благосостояния, выбранные ОЭСР для характеристики процесса развития страны. В аспектах индекса рассматриваются не только повышение материального или экономического благосостояния населения, но и расширение потенциала человека. В Казахстане в ряде показателей отмечается некоторый прогресс.

Так, согласно данным Бюро, в 2024 году удовлетворенность населения в моральной поддержке, то есть уверенность в том, что им есть на кого положиться в трудную минуту, составила 93,3%. Данный показатель в среднем по странам ОЭСР составляет 91%.

По показателю удовлетворенности жизнью, опрошенные казахстанцы в целом оценили ее на 7,6 баллов из 10, отметив, что на протяжении дня они испытывают больше положительных эмоций, чем отрицательных. Среднее значение такого показателя среди стран ОЭСР составляет 7,3 баллов.

Уровень долгосрочной безработицы (отсутствие работы более 1 года) в 2024 году снизился на 0,2 п.п. и составил 1%. Что касается занятости, в 2024 году более 80% населения в трудоспособном возрасте являются занятыми, что превышает средний уровень занятости по странам ОЭСР (78%). При этом доля занятых, работающих 50 часов и более в неделю, по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,4 п.п. и составила 2%, когда в странах ОЭСР сверхурочно работают 7,1% работников.

По показателю "Безопасность" по результатам опроса населения 2024 года по уровню доверия населения к правоохранительным органам 93,9% населения отметили, что чувствуют себя в безопасности, идя по улицам ночью, что выше, чем в странах ОЭСР (74%).