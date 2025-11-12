В Алматинской области активно реализуются меры по развитию цифровой инфраструктуры. Сегодня 349 из 368 сельских населённых пунктов региона, что составляет 94 процента, подключены к широкополосному интернету. В рамках национального проекта "Доступный интернет" планируется довести этот показатель до 100 процентов, передаёт BAQ.KZ.

Аким области Марат Султангазиев подчеркнул, что цифровизация сельских территорий и обеспечение равного доступа населения к современным цифровым сервисам остаются одними из приоритетных направлений региональной политики.

"Наша цель – обеспечить каждому жителю, независимо от места проживания, равные возможности для пользования цифровыми услугами. Сегодня интернет — это не просто средство связи, а важнейший инструмент развития бизнеса, образования и повышения качества жизни", – отметил аким области.

В настоящее время 261 населённый пункт области подключён к волоконно-оптическим линиям связи, а в 330 сёлах доступен мобильный интернет стандарта 4G.

Реализация проекта создаст условия для внедрения в регионе "умных" систем видеонаблюдения, онлайн-образования и телемедицины, способствуя повышению уровня безопасности и качества жизни населения.