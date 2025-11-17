Правительство направило 945 млн тенге из Специального государственного фонда на реконструкцию аэропорта города Балхаш, передает BAQ.KZ.

Обновление воздушной гавани позволит повысить качество обслуживания пассажиров и привести ключевые параметры аэропорта в соответствие с международными стандартами. Пропускная способность терминала вырастет более чем на 30%.

По данным ведомств, на сегодняшний день выполнен значительный объем работ: обустроена кровля основного здания и пристроек, смонтированы окна, канализация и сеть водопровода. Установлены канализационно-насосная станция, блочно-комплектная трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопления.

Параллельно ведётся закуп аэродромной спецтехники. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик.

Отмечается, что модернизация проходит в рамках масштабной работы по развитию авиационной инфраструктуры, указанной в Послании Президента. В стране обновляют ведущие аэропорты — Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе — чтобы превратить их в мультимодальные хабы. Также строятся новые аэропорты в ключевых туристических локациях: Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли, параллельно восстанавливаются региональные аэродромы.