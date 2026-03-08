В Кобдинском районе Актюбинской области спасательные службы оказали помощь людям, которые оказались на дороге из-за резкого ухудшения погодных условий, передает BAQ.KZ.

По данным районного акимата, из-за сильной метели на территории района временно ограничили движение для всех видов транспорта в направлениях Ойыл и Актобе.

В связи с этим были оперативно организованы эвакуационные мероприятия. Людей, которые находились в пути, доставили в безопасные места и разместили в подготовленных пунктах временного размещения.

Всего в эвакуационные пункты доставили 95 человек, среди них — 31 женщина, 11 несовершеннолетних детей и 53 мужчины. Для них организовали горячее питание и условия для отдыха.

В акимате области отметили, что службы оперативно отреагировали на ситуацию.

«Из-за ухудшения погодных условий и сильной метели движение транспорта в ряде направлений было временно ограничено. Для обеспечения безопасности граждан были организованы эвакуационные мероприятия и развернуты пункты размещения для пассажиров», — сообщили в акимате Актюбинской области.

Люди, размещенные в эвакуационных пунктах, поблагодарили спасателей и местные службы за оказанную помощь.