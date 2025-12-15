В Казахстане продолжается реализация поручений Президента по газификации населенных пунктов и модернизации энергетической инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Итоги работы Правительства в этой сфере за прошедший год озвучил министр энергетики Ерлан Аккенженов в рамках серии итоговых пресс-конференций.

По словам главы ведомства, принятые меры позволили значительно расширить доступ населения к природному газу. В результате уровень газификации в стране достиг 64,2 процента. В 2025 году природным газом были обеспечены 350 тысяч человек в 95 населенных пунктах, на реализацию этих проектов направлено более 112 млрд тенге.

Работы по газификации охватили практически все регионы республики. В Акмолинской области доступ к газу получили город-спутник Косшы с населением свыше 100 тысяч человек, а также село Талапкер. В Астане уровень охвата газоснабжением приблизился к 97 процентам, при этом до конца года планируется завершить работы в микрорайоне Уркер.

Значительные проекты реализованы и на юге страны. В Туркестанской области в рамках исполнения поручений по развитию южных регионов реализованы проекты на сумму более 10 млрд тенге, что позволило подключить к газу порядка 100 тысяч жителей. В области Жетісу введен в эксплуатацию магистральный газопровод "Талдыкорган – Ушарал" протяженностью 300 километров, который стал важным инфраструктурным объектом для региона.

Строительство подводящих газовых сетей продолжается в Жамбылской области. На западе страны начаты работы по возведению газопровода "Ростоши – Тайпак", который должен решить вопрос газоснабжения Акжаикского и Теректинского районов Западно-Казахстанской области. Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни населения и устойчивое развитие регионов.