Извержение вулкана Майон затронуло более 50 деревень на Филиппинах

На Филиппинах последствия извержения вулкана Майон затронули не менее 52 деревень в провинции Албай на юге острова Лусон, передает BAQ.kz со ссылкой на Ведомости.

Мощный пеплопад и пирокластическая активность привели к серьезным последствиям в населённых пунктах. Власти направили около 250 коробок с защитными респираторами в пострадавшие районы, включая города Дарага, Камалиг, Гинобатан и Лигао.

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, облако вулканического пепла движется в юго-западном направлении. В результате фиксируется выпадение пепла в ряде населённых пунктов, а пирокластические потоки распространяются примерно на четыре километра от кратера.

В регионе объявлен режим повышенной готовности. Береговая охрана задействовала подразделения быстрого реагирования, более 120 сотрудников которых готовы к эвакуации и оказанию помощи. Также к ликвидации последствий возможного усиления активности привлечено Бюро пожарной охраны.

Власти продолжают мониторинг ситуации и предупреждают о сохраняющейся опасности для местных жителей.