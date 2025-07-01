30 июня телеканал Al Jazeera сообщил о новых массированных ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 95 человек, включая женщин и детей, передает BAQ.KZ. Среди целей авиаударов - прибрежное кафе, школа, больница и пункты раздачи гуманитарной помощи.

Особо трагическим стал инцидент в центральной части Газы, где удар был нанесен по кафе на берегу моря, в момент, когда там проходило празднование дня рождения. Погибли 39 человек, в том числе дети, десятки получили ранения. Свидетели сообщают о хаосе и разрушениях, а спасательные службы продолжают разбирать завалы.

Кроме того, удары были нанесены по школе Яфа, где укрывались сотни палестинцев, и по двору больницы Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе, которая, по данным Al Jazeera, уже в десятый раз становится объектом атак. По имеющимся сведениям, на момент удара в больничном комплексе находились тысячи семей, спасающихся от боевых действий.

Местные власти и международные гуманитарные организации выразили обеспокоенность в связи с продолжающимся насилием и последствиями ударов по гражданской инфраструктуре. Правозащитники подчеркивают, что такие действия могут рассматриваться как нарушение международного гуманитарного права.

Ситуация в Газе остается крайне напряженной. Официальный Тель-Авив пока не прокомментировал инциденты, однако ранее ЦАХАЛ заявлял, что целью операций являются боевики и военные объекты ХАМАС. В то же время жители сектора и международные наблюдатели указывают на растущее число жертв среди мирного населения.

Международное сообщество продолжает призывать к немедленному прекращению огня и обеспечению гуманитарного доступа к пострадавшим районам.