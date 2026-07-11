96 административных нарушений выявили полицейские Семея за одну ночь рейда

В ходе оперативно-профилактического мероприятия проверили увеселительные заведения, лиц, состоящих на профилактическом учете, владельцев гражданского оружия, а также пресекли нарушения в сфере общественного порядка и семейно-бытовых отношений.

В Семее сотрудники полиции подвели итоги ночного оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика», в ходе которого за одну ночь было выявлено 96 административных правонарушений.

Рейд проходил с 19:00 11 июля до 07:00 12 июля. Основное внимание правоохранители уделили общественным местам, увеселительным заведениям, профилактике семейно-бытовых конфликтов, подростковой и рецидивной преступности.

По данным полиции, за время проведения мероприятия было выявлено 15 фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, три случая мелкого хулиганства, семь нарушений правил благоустройства, а также другие административные правонарушения.

Особое внимание сотрудники полиции уделили профилактике семейно-бытового насилия. За ночь зарегистрировано 11 правонарушений в этой сфере, в отношении пяти граждан вынесены защитные предписания.

В рамках рейда полицейские проверили 30 увеселительных заведений. По итогам проверок владельцы двух заведений привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по месту жительства были проверены 138 человек, состоящих на различных видах профилактического учета, включая условно-досрочно освобожденных и лиц, находящихся под административным надзором.

Отдельное внимание уделили профилактике подростковой преступности. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили 11 административных правонарушений, в том числе четыре случая нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей.

Также полицейские проверили соблюдение правил хранения гражданского оружия у десяти владельцев. Шесть человек были доставлены в Центр временной адаптации и детоксикации.

Как отметили в полиции, подобные профилактические мероприятия направлены на предупреждение правонарушений, обеспечение общественного порядка и повышение безопасности жителей города.