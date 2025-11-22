Правительство Казахстана направило 9,6 млрд тенге из Специального государственного фонда на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области. Решение принято в рамках выполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по усилению экономического потенциала регионов и созданию инфраструктурных проектов, передаёт BAQ.KZ.

На сегодняшний день в СЭЗ Qyzyljar зарегистрировано более 20 участников с общим объемом заявленных инвестиций 317,1 млрд тенге. Реализация проектов позволит создать порядка 4 тысяч постоянных рабочих мест. Уже запущены 5 проектов на сумму 28,4 млрд тенге, где трудоустроено около 700 человек.

Выделенные средства ускорят строительство инженерной и производственной инфраструктуры, что обеспечит запуск еще 16 инвестиционных проектов в отраслях пищевой промышленности, машиностроения, АПК и других перспективных секторах. Совокупный объем инвестиций составляет 279 млрд тенге, запланировано создание свыше 3 тысяч постоянных рабочих мест.

На территории СЭЗ уже завершены работы по водоснабжению и ливневой канализации. Начато строительство железнодорожных путей для субзоны №3, прокладка теплосетей, линий связи, дренажной системы, автомобильных дорог и благоустройство территории.

Запуск новых производств увеличит промышленный потенциал и инвестиционную привлекательность региона, способствуя устойчивому социально-экономическому развитию Северо-Казахстанской области.