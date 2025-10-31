В Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Каникулы", направленное на обеспечение безопасности детей во время школьных каникул. Оно продлится до 1 ноября и призвано предотвратить правонарушения и преступления среди несовершеннолетних, а также выявить случаи безнадзорности и нахождения подростков в ночное время без сопровождения взрослых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметила начальник отдела ювенальной полиции управления общественной безопасности ДП Алматы Жанна Шонжанова, работа проводится в рамках принципа "Закон и порядок", провозглашённого Президентом.

"Наша цель — не только выявить правонарушения, но прежде всего предупредить их. В эти дни сотрудники ювенальной полиции совместно с педагогами, представителями местных исполнительных органов и родительскими комитетами проводят профилактические рейды, посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, и ведут разъяснительную работу среди подростков. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок был под защитой закона", — подчеркнула Жанна Шонжанова.

По итогам первого дня мероприятия за различные правонарушения в органы внутренних дел доставлено 122 несовершеннолетних. Также выявлено 11 неблагополучных семей и 12 подростков-правонарушителей. За нахождение в ночное время без сопровождения взрослых были доставлены 96 несовершеннолетних, их законные представители привлечены к административной ответственности. Кроме того, 12 иногородних подростков, находившихся в Алматы без родителей, помещены в центр поддержки детей.

В полиции подчеркнули, что профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних остаётся одним из приоритетных направлений в обеспечении общественной безопасности. Особое внимание уделяется взаимодействию с родителями, школами и местными сообществами, чтобы создать для детей безопасную и благополучную среду.