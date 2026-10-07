9,8 млрд теңге: ҚазАвтоЖол объяснил корректировку расходов по двум дорожным проектам

АО «НК «ҚазАвтоЖол» разъясняет информацию транспортной прокуратуры о корректировке расходов по двум объектам республиканской сети автодорог на общую сумму порядка 9,8 млрд теңге. По каждому проекту причины сокращения стоимости разные.

По автодороге М-32 «граница РФ (на Самару) – Шымкент» необходимость среднего ремонта участка км 1153–1240 была установлена еще в 2025 году. Состояние дороги неоднократно фиксировалось по итогам обращений правоохранительных органов и комиссионных обследований.

В феврале 2025 года вопрос устранения дефектов и обеспечения безопасности движения был поднят Кандыагашской транспортной прокуратурой. Весной необходимость ремонта также подтвердили полиция и прокуратура Иргизского района. По итогам комиссионного обследования 19 мая участок км 1153–1240 был определен как требующий среднего ремонта. Осенью 2025 года это решение было подтверждено повторным обследованием.



После этого объект был утвержден Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и включен в государственное задание ҚазАвтоЖол. Техническая документация прошла ведомственную экспертизу и 19 февраля 2026 года получила положительное заключение Национального центра качества дорожных активов.



30 марта 2026 года по итогам закупочных процедур был заключен договор на средний ремонт 87 км дороги стоимостью 9,803 млрд теңге.



При этом уже в 2026 году параллельно началась проработка более масштабного проекта реконструкции направления «Ұлғайсын – Сексеуіл» с доведением дороги до Iб технической категории. На момент заключения договора на средний ремонт проект реконструкции еще находился на стадии организационной и финансовой проработки. Экономическая экспертиза инвестиционного проекта была получена 7 июля 2026 года, а соглашение об открытии кредитной линии подписано 24 июля. Строительные работы по реконструкции предусмотрены на 2027–2030 годы.



После того как проект реконструкции получил конкретные параметры, ҚазАвтоЖол совместно с транспортной прокуратурой провел сверку двух проектов, чтобы исключить возможное пересечение дальнейших работ.



К этому моменту средний ремонт был выполнен на 25 км из запланированных 87 км. Продолжение работ на оставшейся части участка было остановлено. В результате стоимость договора сокращается с 9,803 млрд до 2,710 млрд теңге – на 7,093 млрд тенге.



Таким образом, средний ремонт М-32 был запланирован и начат на основании фактического состояния дороги, результатов комиссионных обследований, государственного задания и положительного заключения экспертизы. После того как будущая реконструкция получила конкретные параметры и финансирование, оставшиеся объемы среднего ремонта были исключены.



По второму объекту – капитальному ремонту автодороги А-34 «Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница Туркменистана» на участке км 179–229 – причина сокращения стоимости иная.



На этапе проектирования отсутствовали подтвержденные сведения о расположенных рядом источниках технической воды. Поэтому первоначальной документацией предусматривались дополнительные расходы на ее доставку.



В ходе реализации проекта заказчик совместно с подрядной организацией дополнительно проработал этот вопрос и определил источники технической воды в непосредственной близости от объекта. Изменение логистики позволило исключить часть ранее предусмотренных расходов и снизить стоимость проекта на 2,730 млрд теңге. Результаты данной работы были переданы Мангистауской транспортной прокуратуре.



Таким образом, общая сумма корректировки по двум проектам составляет порядка 9,8 млрд теңге. Из них 7,093 млрд теңге по М-32 исключаются после синхронизации ранее начатого среднего ремонта с последующим проектом реконструкции, еще 2,730 млрд теңге по А-34 – в результате уточнения исходных данных и оптимизации технических решений.



ҚазАвтоЖол продолжит взаимодействие с органами прокуратуры и другими контрольными органами для обеспечения эффективного использования средств и своевременной синхронизации дорожных проектов.