98 тысяч рабочих мест создано в Алматы за прошедший год
Экономика мегаполиса выросла более чем на 6%.
Глава мегаполиса Дархан Сатыбалды, подводя итоги года, подчеркнул, что 2025 год стал годом важных решений, передаёт BAQ.KZ.
Алматы укрепил международные позиции: город принял ряд крупных мероприятий, вошёл в топ-25 туристических направлений по версии Bloomberg, а также занял 33-е место в Азии и 258-е в мире по рейтингу Oxford Economics.
Экономика мегаполиса выросла более чем на 6%. В течение года реализовано 12 крупных инвестиционных проектов на сумму 500 млрд тенге, создано 98 тысяч рабочих мест.
"Продолжилось обновление городской инфраструктуры: построено 330 км водопроводных, 39 км тепловых и 238 км электрических сетей, введено в эксплуатацию 35 км новых дорог", - рассказал аким.
В завершение Дархан Сатыбалды поблагодарил алматинцев за вклад, ответственность и неравнодушие к судьбе города, подчеркнув, что в новом году работа по развитию Алматы будет продолжена.
