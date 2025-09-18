В результате серии массированных атак израильской армии, начавшихся утром в среду, в различных районах осаждённого сектора Газа погибли по меньшей мере 99 палестинцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. Об этом сообщают местные больничные источники и очевидцы.

По их словам, удары наносились по жилым домам, временным лагерям и скоплениям мирных жителей, ожидавших гуманитарную помощь. Наиболее масштабные разрушения и жертвы зафиксированы в северной части Газы — здесь погибли 77 человек. На юге — 18 погибших, в центральной части региона — ещё 4.

Израильская армия продолжает интенсивные авиационные и артиллерийские удары по территории анклава. Сообщается о полном разрушении многоэтажных зданий и жилых кварталов.

Официальные лица в Израиле ранее заявили о планах по расширению военного присутствия и закреплению контроля над сектором. 8 августа кабинет безопасности утвердил стратегию оккупации города Газа. Позднее, 15 сентября, министр обороны Исраэль Кац допустил возможность "полного уничтожения" города в случае возобновления наземной операции.

Только за последние двое суток, по данным израильских военных, по Газа-сити было нанесено более 150 ударов.

Тем временем сотни палестинских семей вновь вынуждены покидать свои дома. Под обстрелами и риском атак с воздуха, они направляются с севера на юг анклава в поисках убежища. Однако в южных районах их ожидает гуманитарная катастрофа — нехватка воды, еды, лекарств и безопасного жилья.

Путь на юг, который местные жители уже прозвали "дорогой смерти", унес жизни множества людей, включая женщин и детей. Те, кто добрался до временных убежищ, оказались в тяжелейших условиях выживания.