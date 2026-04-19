Абенов: проблему бродячих собак нужно решать системно, а не эмоциями

В социальных сетях активно обсуждается тема регулирования численности бездомных животных. Свою позицию по этому вопросу опубликовал общественный деятель Мурат Абенов, акцентировав внимание на рисках для безопасности людей и необходимости системного подхода к решению проблемы, передает BAQ.KZ.

В своем посте он отмечает, что в обществе звучит много эмоциональных заявлений, однако конкретных предложений по решению ситуации недостаточно.

«Я под впечатлением странных активистов. Почему они не предлагают решений? Бросили бы клич: “Делаем вольеры для бродячих собак”. Узнали бы, почему в цивилизованных странах нет бродячих собак на улицах», — написал он.

По его словам, свободное обитание бездомных собак в городах большинства стран Европы и США считается недопустимым, поскольку животные могут представлять угрозу для людей. В качестве аргумента он приводит данные Всемирной организации здравоохранения.

«Нанесённые собаками укусы или царапины служат источником 99 % случаев заражения людей вирусом бешенства», — подчеркнул автор.

Также в публикации приводится статистика: ежегодно в мире от бешенства умирает более 55 тысяч человек. Фиксируется около 300 тысяч нападений собак на людей, при этом примерно в 30% случаев жертвами становятся дети. По словам Абенова, за последние десять лет в разных странах зафиксированы случаи гибели людей, включая детей, в результате нападений бездомных собак.

Отдельное внимание он уделяет высокой скорости размножения животных. При отсутствии контроля популяция может расти в геометрической прогрессии, что усугубляет ситуацию.

В качестве примера автор приводит зарубежный опыт. В ряде стран, включая США и государства Европы, безнадзорных животных изымают с улиц и помещают в приюты. Если в течение установленного срока (в среднем около 12 дней, в Японии — 14 дней) животное не находит хозяина, применяется эвтаназия.

По мнению специалистов, такая мера считается более гуманной по сравнению с отравлением или отстрелом. Процедура проводится ветеринаром в два этапа: сначала животное вводят в глубокий наркоз, затем применяется препарат, останавливающий дыхание и сердечную деятельность.

Как отмечается в публикации, ежегодно таким способом усыпляется более 670 тысяч собак.

Также в тексте подчеркивается важность учета биологических особенностей животных. В частности, предлагается усиливать меры по регулированию численности в периоды гона (февраль—март) и расселения (сентябрь—октябрь).

В завершение автор фактически призывает к более взвешенному и системному подходу, основанному на реальных данных и международной практике, а не только на эмоциональных оценках.