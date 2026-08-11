99 тысяч заявок на АСП обработали с помощью ИИ в Казахстане
Система уже обработала 99 тысяч заявок по адресной социальной помощи и 151 тысячу заявок по установлению инвалидности.
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Использование искусственного интеллекта позволило сократить срок предоставления отдельных социальных государственных услуг в Казахстане с двух дней до 10 минут. С июля текущего года в автоматическом режиме уже назначено 12 тысяч пособий. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, ИИ применяется сразу в нескольких направлениях социальной сферы.
При назначении адресной социальной помощи система анализирует фото- и видеоматериалы жилищно-бытовых условий заявителя и формирует рекомендации о наличии или отсутствии нуждаемости в помощи.
«Искусственный интеллект анализирует фото- и видеоматериалы жилищно-бытовых условий заявителя. Формирует рекомендации о том, нуждается ли он в адресной социальной помощи. Это значительно облегчает работу региональных участковых комиссий и позволяет снизить субъективность при принятии решения», – сообщил Аскарбек Ертаев.
ИИ применяется и при установлении группы инвалидности. Система анализирует медицинские данные, включая анамнез и диагноз, и формирует проект решения как независимый участник медико-социальной экспертизы.
По словам министра, это должно обеспечить единый подход к определению группы инвалидности и снизить влияние человеческого фактора.
Кроме того, при автоматическом назначении государственных услуг система самостоятельно определяет получателя, проверяет сведения и назначает выплату без лишних этапов согласования на районном и областном уровнях.
«Это обеспечивает объективность, снижает объем ручной обработки и сокращает срок оказания отдельных услуг с двух дней до 10 минут», – отметил глава Минтруда.
На сегодняшний день система обработала 99 тысяч заявок по адресной социальной помощи и 151 тысячу заявок по установлению инвалидности.
С июля 2026 года также осуществлено 12 тысяч автоматических назначений пособий.
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