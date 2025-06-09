Ко Дню медицинского работника в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова стартовал необычный проект — мини-сериал, в котором врачи играют самих себя. Это не художественный вымысел, а реальные истории — о боли, выгорании, насилии и молчаливом героизме медиков, передаёт BAQ.KZ.

Первый эпизод открывается сценой, где врач Айгуль Газизова осматривает пациентку с синяками. Фраза "Интересное у вас падение..." моментально задаёт тон — это про насилие, страх и внутреннюю силу. Эпизод завершается вопросом:

"Мы их спасаем. А кто нас?".

Сериал — ответ врачебного сообщества на тревожную статистику: за последние 5 лет в Казахстане пострадали 158 медиков. Физическое и психологическое насилие, крики и угрозы стали частью их будней.

Газизова подчёркивает:

"Это не про жалобы. Мы хотим, чтобы нас услышали. За твёрдостью — защита, за усталостью — ночная смена".

Новые серии будут рассказывать о реальных ситуациях из приёмных, ординаторских и операционных. Этот проект — напоминание: за белыми халатами — настоящие люди. И они тоже нуждаются в защите.

Посмотреть первый эпизод можно в Instagram.