Министерство национальной экономики Казахстана изменило правила корпоративного управления для компаний с государственным участием. Теперь независимые директора не смогут одновременно работать сразу в нескольких советах директоров.

Изменения внесены по предписанию Высшей аудиторской палаты (ВАП) после проверки деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК).

Что показал аудит

Во время аудита, проведенного в 2025 году, выяснилось, что некоторые независимые директора одновременно входили в органы управления пяти и более организаций, расположенных в разных регионах страны.

По мнению аудиторов, при такой нагрузке невозможно полноценно участвовать в работе каждой компании. Многие директора не были знакомы со спецификой регионов и внутренними процессами корпораций, а их участие в заседаниях зачастую сводилось лишь к формальному голосованию.

В связи с этим ВАП рекомендовала Министерству национальной экономики пересмотреть действующие нормы.

Что изменилось

Поправки внесены в Типовой кодекс корпоративного управления. Новые требования распространяются не только на социально-предпринимательские корпорации, но и на все акционерные общества с государственным участием, за исключением организаций Фонда национального благосостояния.

Теперь:

член совета директоров может занимать такую должность не более чем в трех юридических лицах ;

директоров может занимать такую должность ; председатель совета директоров – не более чем в двух.

По мнению Высшей аудиторской палаты, новые ограничения должны повысить качество корпоративного управления и вернуть институту независимых директоров его основную роль – объективное участие в принятии стратегических решений.

В ВАП также сообщили, что исполнение остальных рекомендаций, данных по итогам государственного аудита, остается на контроле ведомства.