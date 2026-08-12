Снизится ли угроза для казахстанской нефти после соглашения США и Украины

США и Украина договорились не наносить удары по акватории Черного моря и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Позицию Казахстана также поддержала Румыния. Однако, несмотря на то что вопрос безопасности объектов КТК поднимался и ранее, инфраструктура консорциума и танкеры, перевозящие нефть, подвергались атакам. Насколько прочным является новое соглашение и может ли оно гарантировать безопасность казахстанской нефти? Корреспондент BAQ.KZ изучил этот вопрос вместе с экспертами.

Почему предыдущие договоренности не дали результата

Международный эксперт Таир Нигманов считает, что к новым договоренностям есть основания относиться с осторожностью. По его словам, вопрос безопасности инфраструктуры КТК уже поднимался ранее. Более того, американская сторона выражала Украине свое недовольство и предоставляла необходимую информацию об объектах в Черном море.

«Главная проблема этих договоренностей заключается в том, что подобные соглашения уже заключались и ранее. Несколько месяцев назад посол США в Украине выразил недовольство в связи с атаками на инфраструктуру КТК. Уже тогда Украине были переданы данные об объектах КТК в акватории Черного моря, их координаты, информация о принадлежности и другие сведения. Несмотря на это, всего через несколько дней были неоднократно атакованы как объекты КТК, так и танкеры, перевозящие нефть», – говорит Таир Нигманов.

По этой причине эксперт не спешит рассматривать нынешнее соглашение как полную гарантию безопасности КТК. Вместе с тем он считает, что усиление давления со стороны США на этот раз может повлиять на ситуацию в Черном море.

«Поэтому хочется надеяться, что обновленные договоренности и усиление давления со стороны США повысят безопасность в акватории Черного моря. Однако утверждать, что эти договоренности обязательно будут соблюдаться, конечно, нельзя», – отмечает международный эксперт.

Что означает поддержка Румынии

Поддержка позиции Казахстана со стороны Румынии также имеет важное значение. Нигманов связывает это с давним сотрудничеством двух стран в энергетической сфере.

«Отрадно, что позицию нашей страны поддержали и некоторые другие государства. В их числе – Румыния. Думаю, это связано с тем, что Казахстан и Румыния уже давно сотрудничают в энергетической сфере», – говорит он.

По мнению эксперта, на выполнение договоренностей может повлиять не только позиция США, но и позиция европейских партнеров Украины. Ситуация вокруг КТК касается не только Казахстана. Ее последствия затрагивают и государства, поддерживающие Украину.

«Конечно, чем чаще не только США, но и европейские партнеры Украины будут напоминать Киеву о том, что от ударов по КТК в первую очередь пострадают они сами, тем выше вероятность того, что эти договоренности действительно будут соблюдаться», – считает Таир Нигманов.

В чем значение КТК

Политолог Руслан Максат считает, что соглашение между США и Украиной нельзя рассматривать исключительно как политическую договоренность между двумя странами. По его словам, этот вопрос напрямую связан с балансом на современном мировом энергетическом рынке. Поэтому за данным решением стоят прагматичные интересы крупных игроков.

«Договоренности США и Украины о недопущении ударов по акватории Черного моря и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума напрямую связаны с балансом современной глобальной энергетической архитектуры. За этим решением стоит прагматичный расчет крупных игроков мирового рынка. Прочность и долгосрочность этих договоренностей можно рассматривать с точки зрения нескольких ключевых факторов», – говорит политолог.

В первую очередь он обращает внимание на глобальную энергетическую безопасность и баланс долей на рынке. По словам эксперта, интересы таких крупных геополитических игроков, как США, Китай, Евросоюз и Турция, в данном вопросе пересекаются.

«Это согласованная позиция крупных геополитических игроков – США, Китая, Евросоюза и Турции. Нефть, транспортируемая через КТК, обеспечивает около 2% мирового рынка. Для сравнения: на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и нестабильности в Персидском заливе под угрозой может оказаться около 20% мирового экспорта нефти, то есть объемы, проходящие через Ормузский пролив. В такой ситуации остановка работы КТК приведет к глобальному энергетическому кризису и резкому росту цен. Поэтому ни одна из крупных экономик не заинтересована в таком сценарии», – отмечает Руслан Максат.

Для Украины важна позиция западных стран

Еще одним фактором, влияющим на соблюдение соглашения, политолог называет зависимость Украины от западных партнеров. По его мнению, позиция США и стран Евросоюза влияет на решения Киева.

«Украина напрямую зависит от позиции и финансово-военной помощи своих западных партнеров – США и Евросоюза, в том числе таких стран, как Румыния. В этой связи общая договоренность не допускать шагов, способных нанести ущерб глобальной экономической стабильности, вынуждает Киев учитывать и эти интересы», – говорит эксперт.

Вместе с тем Руслан Максат считает, что точно спрогнозировать, как долго будет действовать эта договоренность, сложно. По его мнению, в первую очередь на ее устойчивость будет влиять ситуация на Ближнем Востоке.

«Точно прогнозировать, насколько долго продлится это соглашение, сложно. Однако срок его действия зависит от двух основных условий. Первое – ситуация на Ближнем Востоке. Пока Ормузский пролив не станет полностью безопасной зоной и не будут восстановлены стабильные цепочки поставок, направление КТК будет оставаться незаменимым для мирового рынка», – считает политолог.

Какие риски могут привести к нарушению соглашения

Второй фактор – дальнейшее развитие войны. По словам эксперта, усиление геополитической напряженности может подтолкнуть стороны к неожиданным решениям. Поэтому, несмотря на наличие политической договоренности, полностью исключать военный фактор нельзя.

«Второй фактор – эмоциональная и военная составляющая. Усиление геополитической напряженности и неожиданные действия сторон сохраняют определенные риски. В частности, в случае массированных ударов со стороны России по энергетической или критически важной инфраструктуре Украины нельзя полностью исключать вероятность асимметричного ответа со стороны Киева или принятия эмоциональных решений в отношении объектов КТК», – говорит Руслан Максат.

Таким образом, оба эксперта обращают внимание на то, что нынешние договоренности нельзя рассматривать как абсолютную гарантию. Таир Нигманов напоминает, что даже после предыдущих соглашений атаки продолжались, тогда как Руслан Максат связывает устойчивость договоренности с глобальной энергетической ситуацией и дальнейшим развитием войны.