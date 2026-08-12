Заехал на пляж Балхаша и получил пять суток ареста

32-летний житель Алматы решил подъехать к воде на автомобиле и выехал прямо на пляж Балхаша, где в этот момент отдыхали и купались люди, в том числе дети. Поездка закончилась пятью сутками ареста, передает BAQ.KZ.

Машину заметили на побережье озера со стороны поселка Улкен Жамбылского района.

Видео появилось в Threads и привлекло внимание полиции. После публикации сотрудники начали проверку и установили водителя автомобиля.

Выяснилось, что за рулем находился 32-летний житель Алматы. По данным полиции, мужчина выехал на береговую линию прямо в зоне отдыха.

В этот момент на пляже находились люди, рядом купались дети. Действия водителя квалифицировали как мелкое хулиганство. Суд назначил мужчине пять суток административного ареста.

Автомобиль забрали на специализированную штрафную стоянку. В полиции после инцидента напомнили отдыхающим о правилах поведения в местах массового отдыха.