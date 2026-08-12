Заехал на пляж Балхаша и получил пять суток ареста
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
32-летний житель Алматы решил подъехать к воде на автомобиле и выехал прямо на пляж Балхаша, где в этот момент отдыхали и купались люди, в том числе дети. Поездка закончилась пятью сутками ареста, передает BAQ.KZ.
Машину заметили на побережье озера со стороны поселка Улкен Жамбылского района.
Видео появилось в Threads и привлекло внимание полиции. После публикации сотрудники начали проверку и установили водителя автомобиля.
Выяснилось, что за рулем находился 32-летний житель Алматы. По данным полиции, мужчина выехал на береговую линию прямо в зоне отдыха.
В этот момент на пляже находились люди, рядом купались дети. Действия водителя квалифицировали как мелкое хулиганство. Суд назначил мужчине пять суток административного ареста.
Автомобиль забрали на специализированную штрафную стоянку. В полиции после инцидента напомнили отдыхающим о правилах поведения в местах массового отдыха.
Самое читаемое
- После 11 лет учебы на «отлично» выпускницу из Мангистау не включили в список «Алтын белгі»
- Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа
- Гибель шести рабочих: троих подозреваемых задержали в Павлодарской области
- Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на 12 августа
- Кремль поручил регионам найти 409 тысяч контрактников - СМИ