Абабакиров стал обладателем бронзовой медали ЧА в Монголии

Казахстанский спортсмен Самирхон Абабакиров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по таеквондо, который проходит в Улан-Баторе.

По данным Olympic, он выступал в весовой категории до 63 килограммов. Абабакиров успешно дошёл до полуфинала турнира.

В борьбе за выход в финал казахстанец встретился с представителем Ирана Махди Хаджимусаем. Поединок завершился со счётом 2:0 в пользу иранского спортсмена. В результате Абабакиров стал бронзовым призёром чемпионата Азии.

Отметим, что ранее бронзовые медали на этом турнире также завоевали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Назым Махмутова (до 73 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).