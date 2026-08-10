«Абай стал Абаем благодаря богатству Кунанбая»: политик призвал казахстанцев богатеть

Необычную формулу экономического развития Казахстана озвучил лидер партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров во время дебатов с председателем «Ак жол» Данией Еспаевой. Дебаты проходят на площадке YouTube-канала телеведущей Динары Сатжан. Ранее подобные дискуссии политических партий проводились преимущественно в эфире телеканалов.

Во время споров о поддержке бизнеса, кредитовании и производстве Ходжаназаров вспомнил казахского поэта и мыслителя Абая и его отца Кунанбая.

Сегодня день Абая. А знаете, что сделало Абая Абаем? Богатство Кунанбая. Если бы у Кунанбая не было богатства, Абай не стал бы Абаем, потому что у него не было бы времени, он бы работал, — сказал политик.

После этого лидер Respublica связал исторический пример с современной экономикой.

Чем больше Кунанбаев будет в нашей стране, тем больше будет Абаев, — заявил он.

По словам Ходжаназарова, богатый гражданин означает богатое государство. Он отметил, что речь идет не только об увеличении производства или количества рабочих мест. Главная цель, считает политик, — дать каждому гражданину возможность реализовать себя и добиться финансовой самостоятельности.

Мы хотим, чтобы наши граждане богатели, чтобы у каждого была возможность реализовать казахстанскую мечту и превратиться в Кунанбая, — заявил политик.

Дебаты между Respublica и «Ак жол» проходят на фоне предвыборной кампании. 23 августа в Казахстане состоятся выборы в Курултай, который создан вместо прежнего двухпалатного парламента. За голоса избирателей и места в новом представительном органе борются семь политических партий.