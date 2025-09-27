По поручению акима области Абай Берика Уали заместитель акима области Мейирлан Раханов с рабочим визитом посетил Республику Карелию, входящую в состав Российской Федерации. В рамках поездки был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя регионами, передаёт BAQ.KZ.

Документ, основанный на соглашениях о дружбе и партнёрстве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, открывает возможности для развития торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, социальных и культурных связей между областью Абай и Республикой Карелия.

"В рамках меморандума предусмотрено взаимодействие в сфере привлечения инвестиций, строительства и логистики, развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в промышленности — в том числе легкой, горнодобывающей, перерабатывающей, пищевой, металлургической и лесной, а также в сфере образования, включая установление прямых связей между учебными заведениями, обмен опытом преподавателей и студентов. Особое внимание будет уделено совместным проектам в области культуры, здравоохранения, туризма, спорта и социальной защиты", - отметили в акимате.

Также стороны договорились разрабатывать совместные программы и планы мероприятий, реализовывать общие проекты, участвовать в выставках и ярмарках, обмениваться информацией и делегациями.

Кроме того, заместитель акима области пригласил делегацию Карелии с визитом в область Абай в первом квартале 2026 года.